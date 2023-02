Syrena Real Estate wkracza na rynek PRS. Nowa platforma działa pod marką Habitu, a pierwszy budynek zlokalizowany w Warszawie wynajęto w dwa miesiące. Firma zapowiada intensywny rozwój inwestycji. W planach jest budowa 3 tysięcy lokali w ciągu 5 lat.

Syrena Real Estate buduje nową linię biznesową pod nazwą Habitu.

Pierwszy budynek zlokalizowany w Warszawie znajdujący się w portfolio nowej platformy PRS został w całości wynajęty w dwa miesiące.

Firma zapowiada intensywny rozwój Habitu głównie w stolicy, ale także w innych polskich miastach.

W planach jest zbudowanie portfela około 3 tysięcy lokali w okresie 5 lat.

Strategia rozwoju Habitu zakłada ekspansję marki przede wszystkim w Warszawie, ale także z czasem we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. Obecnie prowadzone są rozmowy pod kątem nabycia kolejnych projektów do portfela Habitu. Pod uwagę brane są nieruchomości usytuowane poza ścisłym centrum miasta, jednak znajdujące się w sąsiedztwie dużych ośrodków biurowych lub dobrze z nimi skomunikowane transportem publicznym. Oferta Habitu dedykowana jest przede wszystkim grupie tzw. „young professionals”, czyli osobom rozwijającym swoją karierę zawodową.

Najem instytucjonalny to nowa gałąź biznesu naszej spółki, którą będziemy systematycznie rozwijać poprzez markę Habitu. Planujemy, by do końca przyszłego roku liczba mieszkań dostępnych w ramach naszej platformy wzrosła kilkukrotnie, natomiast długofalowa strategia firmy zakłada, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie to już 3 tysiące lokali mieszkalnych, które trafią do naszego portfela. Za rozwój nowej linii biznesowej odpowiedzialny jest jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w branży, Artur Kaźmierczak - mówi Witold Zatoński, Partner w Syrena Real Estate.

Premierowa inwestycja mieszkaniowa w ramach Habitu przeznaczona na wynajem instytucjonalny została już całkowicie skomercjalizowana, co zajęło zaledwie dwa miesiące. Większość lokali, bo aż 80 proc. zostało wynajętych przez obcokrajowców zatrudnionych w Warszawie, pozostałe 20 proc. stanowią Polacy.

Łącznie w budynku zamieszkują przedstawiciele aż 21 narodowości z pięciu kontynentów. Międzynarodową społeczność Wolskiej 171 tworzą głównie Europejczycy (73 proc.) m. in. z Norwegii, Grecji, Ukrainy czy Białorusi. Nieruchomość zamieszkują również Azjaci (ok. 20 proc.), Afrykańczycy (ok. 5 proc.) oraz mieszkańcy obu Ameryk (ok. 2 proc.). Lokale od Habitu wynajmują głównie specjaliści sektora IT, którzy stanowią połowę wszystkich najemców Wolskiej 171. Mieszkania częściej też wynajmują mężczyźni, aż 2/3 wszystkich lokatorów to panowie.

Część lokali dla swoich pracowników wynajęły też firmy.

Nieruchomość zlokalizowana u zbiegu ulic Goleszowskiej i Wolskiej w Warszawie o całkowitej powierzchni najmu 3 tys. mkw. oferuje 117 lokali. Wszystkie są w pełni umeblowane, wyposażone w potrzebne sprzęty i klimatyzację. Na parterze obiektu znajdują się również gotowe do wynajęcia pomieszczenia handlowo-usługowe zajmujące łącznie 400 mkw.

Habitu to kolejny etap rozwoju naszej firmy, która cały czas zwiększa portfel swoich inwestycji i realizowanych projektów. Tworząc nową platformę PRS chcemy skupić się głównie na aspektach priorytetowych z punktu widzenia najemcy, jak dogodna lokalizacja, dobry dojazd, bliskość komunikacji miejskiej, nowoczesny design, funkcjonalność, czy też maksymalnie zagospodarowana przestrzeń użytkowa lokalu - mówi Artur Kaźmierczak, partner w Syrena Real Estate.

PwC w raporcie „Przegląd rynku PRS w Polsce” podaje, że łączna liczba nieruchomości na wynajem w Polsce to 1,21 mln jednostek, przy czym lokale dostępne na rynku PRS to na tę chwilę nieznaczna część ogółu zasobów mieszkaniowych na wynajem - około 0,62 proc. Obecne zasoby PRS w naszym kraju to około 7 400 mieszkań, a kolejne 12 tys. jest w budowie. Zdecydowanie największym rynkiem miejskim jest Warszawa, której łączne zasoby przewyższają̨ wszystkie inne rynki regionalne. Na koniec czerwca 2022 roku miasto oferowało do wynajęcia 3,5 tysięcy lokali PRS, a w budowie było kolejne prawie 6 tys.

