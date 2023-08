Apartamenty wakacyjne nad morzem zawsze były atrakcyjne i drogie. W Świnoujściu są kawalerki wystawione za 56 tys. zł za mkw. "To nadmorskie realia" - przyznaje Tomasz Narkun, analityk rynku mieszkaniowego.

Czy zapłacił(a)byś 30-40 tys. za mkw. nad polskim morzem?

Karuzela cen mieszkań w Świnoujściu kręci się energicznie. 50 tys. zł za mkw. nikogo nie dziwi.

W Świnoujściu są kawalerki wystawione na sprzedaż za 56 tys. zł za mkw.

Za mieszkanie o powierzchni 44 mkw. właściciel życzy sobie 1.500.000 zł. Najlepsze jest to, że w takich cenach znajdują się nabywcy.

Apartamenty wakacyjne nad morzem zawsze były atrakcyjne i drogie. Zainteresowanie nabywców sektorem second home nie słabnie. Polacy chcą wypoczywać i zarabiać, a apartamenty najchętniej kupują w swoim kraju. Dlatego nikogo nie powinny dziwić ich ceny. Na przykład Świnoujściu 50 tys. zł za metr kwadratowy - jak napisał na platformie X Tomasz Narkun, analityk rynku mieszkaniowego - " to takie nadmorskie realia."

Świnoujście, hajp cenowy trwa. 50.000 zł za m2 nikogo nie dziwi. Są kawalerki wystawione za 56.000 zł za m2. Sam byłem świadkiem transakcji 51.000 za m2 w pierwszej linii brzegowej.

To mieszkanie z banera ma 44m2 i właściciel życzy sobie 1.500.000 zł. Takie nadmorskie realia.… pic.twitter.com/uVmtKcz9He — Tomek Narkun (@TomekNarkun) August 20, 2023

Ceny mieszkań rosną i - jak przyznają deweloperzy - nadal będą rosnąć. Firmy tłumaczą tę sytuację m.in. drogimi działkami czy wzrostem kosztów pracy i cen materiałów budowlanych.

Sytuację podkręca dodatkowo kredyt 2 proc., który co prawda dotyczy lokali mieszczących się w limicie rządowym, ale zmobilizował do zakupu też klientów, którzy nie kwalifikują się do programu. Ze strachu przed brakiem wyboru z powodu kurczącej się podaży mieszkań, decydują się na zakup właśnie teraz. W związku z tym wzmożonym popytem, ceny szaleją zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje