Szczecińska Łasztownia, która może stać się nowym sercem miasta i ma się przeobrazić się w przepiękną urbanistycznie i architektonicznie dzielnicę, przyciąga deweloperów. Na razie w planach i realizacji są dwa projekty mieszkaniowe.

Na początku marca br. rada Szczecina uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla wyspy Łasztownia. To obszar 174 ha.

Łasztownia ma być miejscem do mieszkania, wypoczynku i rozrywki, otulonym zapachem czekolady, pochodzącym z mieszczącej się tam fabryki Gryf.

Zgodnie z planem zagospodarowania mają tu powstać: teatr, parki – w jeden zamieni się cała Wyspa Grodzka, a drugi powstanie nad Kanałem Zielonym i Parnicą. Wyspa ma być połączona z centrum mostem Kłodnym i dwiema pieszo-rowerowymi kładkami. Nie będzie tu samochodów, co najwyżej tramwaj.

Na wyspie Łasztownia apartamentowce „Nad Odrą” postawi J.W. Construction.

Mieszkania zbuduje tu też deweloper - firma West Comfort w inwestycji Grand Bulwar.

Na początku marca br. rada Szczecina uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla wyspy Łasztownia. To obszar 174 ha. Dokument zawiera wytyczne, które pozwalają deweloperom na realizację śmiałych pomysłów. Pierwotnie zakładano tu powstanie centrum handlowo-usługowego, ale finalnie z tego pomysłu zrezygnowano.

Wyspa ma służyć mieszkańcom Szczecina do wypoczynku, mają znaleźć się mieszkania otoczone parkami i teatr.

- Od początku wiedzieliśmy, że nasza mieszkaniowo-usługowa inwestycja „Nad Odrą”, idealnie wpisze się w krajobraz tego miejsca. Powstaje między Mostem Długim a Kanałem Zielonym - mówi Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction.

W pierwszej kolejności J.W. Construction zrealizuje budowę budynku, który jest usytuowany najbliżej Kanału Zielonego. Powstanie w nim 189 mieszkań 1-, 2-, 3-, i 4-pokojowych, 23 lokale usługowe i trzykondygnacyjny garaż na 218 samochodów. Jako drugi powstanie, nieco bliżej Mostu Długiego, budynek z 237 mieszkaniami, 269 miejscami parkingowymi, 100 boksami na rowery i 49 komórkami lokatorskimi.

Planowany termin zakończenia budowy obu apartamentowców to połowa 2024 roku.

W potencjał Łasztowni uwierzyła też firma West Comfort, która realizuje tu inwestycję Grand Bulwar.

- Zabudowa Łasztowni to jeden z największych projektów urbanistycznych realizowanych obecnie w Szczecinie, będący ewenementem na skalę krajową. Łasztownia ma szansę stać się najbardziej pożądaną lokalizacją do zamieszkania, będąc równocześnie synonimem komfortu i prestiżu. Z fascynacji tym niezwykłym miejscem i olbrzymiej pasji do architektury stworzyliśmy projekt Grand Bulwar - inwestycję, która na stałe wpisze się w krajobraz miasta, gdzie życie będzie toczyło się w swoim rytmie - informuje Aleksandra Czerniawska-Piechota, dyrektor sprzedaży West Comfort.

