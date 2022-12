Szczęśliwe miasto przyciąga i łączy mieszkańców. Miasto tworzą ludzie, a każdy człowiek ma inne potrzeby – mówi Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Alter Investment to deweloper gruntowy z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Firma kupuje nieruchomości, a następnie przygotowuje projekty zabudowy i sprzedaje wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Przez osiem lat działalności firma przygotowała projekty o wartości ponad 850 mln zł.

Czym jest „szczęśliwe miasto” według Alter Investment?

Damian Tomasik: Kiedy w Alter Investment patrzymy na projekt budynku czy osiedla, staramy się spojrzeć przez pryzmat wszystkich przyszłych użytkowników.

Na początku mamy obecnych mieszkańców sąsiednich nieruchomości, z ich przyzwyczajeniami i oczekiwaniami. Dlatego poszukujemy takich rozwiązań, które poprawią jakość infrastruktury w najbliższym otoczeniu. Często przygotowujemy projekty przebudowy dróg, chodników lub nowych ścieżek rowerowych. Tam, gdzie to możliwe, na parterach projektujemy lokale usługowe i z przeznaczeniem dla sklepów osiedlowych, gdyż wiemy, że możliwość wygodnego korzystania z takich placówek - bez konieczności dojazdu czy czasochłonnego dojścia - mieści się bardzo wysoko na liście priorytetów mieszkańców.

Bez wątpienia, bardzo ważnym aspektem szczęśliwego miasta jest także zieleń, dlatego projektujemy przestrzenie zawsze z poszanowaniem dotychczasowej zieleni, jaką zastajemy na nieruchomości. Poszukujemy też dodatkowych rozwiązań, jak np. zielone tarasy dachowe dla mieszkańców czy nasadzenia dużej liczby nowych drzew i krzewów w miejscach zapewniających życie w harmonii z naturą. Dobrym przykładem takiego podejścia jest projekt przy ulicy Kurpińskiego w Gdańsku, gdzie na dachu powstanie zielony taras dostępny dla mieszkańców.

Projekt mieszkaniowy przy ul. Kurpińskiego w Gdańsku, mat. Alter Investment

Szczęśliwie, czyli wygodnie i w zgodzie z naturą?

Szczęśliwe miasto charakteryzuje się zachowaniem zrównoważonego rozwoju, dbałością o środowisko naturalne, oszczędnością energii i przeciwdziałaniem negatywnym zmianom klimatu.

Nowe projekty nie powinny wpływać niekorzystnie na gospodarkę miasta i jego zasoby naturalne. Dlatego np. dążymy do 100 proc. retencjonowania wód opadowych w ramach inwestycji, jak zostało to przygotowane w projekcie przy Jabłoniowej w Gdańsku. Ważny dla dobrostanu mieszkańców miast jest kontakt z innymi ludźmi, więc patrząc przez pryzmat tej naturalnej potrzeby, optymalizujemy strukturę mieszkań tak, aby sąsiedzi mogli integrować się poprzez realizację wspólnych zainteresowań i spędzanie razem czasu.

Warto jednak pamiętać, że każda grupa mieszkańców, w zależności od wieku, sytuacji rodzinnej itp., ma swoje potrzeby - staramy się tym zróżnicowanym oczekiwaniom sprostać. Dla przykładu - projektując budynek wielomieszkaniowy przy ulicy Wielkopolskiej w Gdańsku, mieliśmy na uwadze przede wszystkim rodziny z dziećmi. Rozumiejąc potrzeby i tryb życia tej konkretnej grupy mieszkańców, zaprojektowaliśmy np. ponadstandardową wysokość okien. Dzięki temu do wnętrz trafia więcej światła dziennego, a metraż mieszkań został zwiększony.

Wiemy, że takie rodziny spędzają wiele czasu w mieszkaniu, więc takie elementy architektury budynku i mieszkania są bardzo ważne przy projektowaniu - mówi Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Z kolei ogród został zaprojektowany wśród drzew rosnących na tym terenie od wielu lat, z myślą o najmłodszych, którzy będą w nim mogli aktywnie spędzać czas. Przewidziano tu ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię oraz aktywny plac zabaw. Miejsce, gdzie dziecko bezpiecznie spędzi czas na świeżym powietrzu, w miejscu zamieszkania, to bardzo ważny element „szczęśliwego miasta” - pożądany i doceniany zarówno przez dzieci, jak i rodziców.

Jaką rolę w szczęśliwym mieście pełnią mieszkania?

90 proc. swojego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, a jednym z ważniejszych jest właśnie mieszkanie. Mieszkanie w mieście szczęśliwym powinno dawać nam przede wszystkim odprężenie i być naszą twierdzą. To w nim relaksujemy się, często organizujemy spotkania towarzyskie czy wykonujemy codzienne rytuały. To, w jakim mieszkaniu mieszkamy, ma wpływ na wiele aspektów życia, więc każdy powinien posiadać mieszkanie, w którym faktycznie realizuje te potrzeby.

mat. Alter Investment

Deficyt mieszkań, z jakim borykamy się w Polsce, na pewno nie pozwala powiedzieć, że każde mieszkanie takie walory spełnia, jednak myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby to zmienić. My na pewno staramy się do tego przyczyniać.

Jak Pan ocenia jakość projektów mieszkaniowych w Polsce? Czy można powiedzieć, że faktycznie tworzą w naszym kraju tkankę szczęśliwych miast?

Patrząc na jakość projektów mieszkaniowych i świadomość inwestorów w tej branży, widać duży postęp w porównaniu z poprzednią epoką. Coraz częściej widać przejawy myślenia na temat projektowania w szerszym aspekcie. Dobrym przykładem są projekty mixed-use, które - poprzez wielofunkcyjność zabudowy - wpisują się w hasło „miasto 15-minutowe”. Tak lokalizowane osiedla pozwalają zaoszczędzić czas. W Alter Investment przykładem takiej inwestycji jest projekt przy ulicy Przetocznej w Gdańsku, gdzie zainteresowanie świadomych kupujących było ogromne. Projekty mixed-use to inwestycje długoterminowe, często powstające przez kilkanaście lat, więc zrozumienie ich walorów dla przyszłych użytkowników jest bardzo ważne.

Miasto powinno rozwijać się od środka, wykorzystując już posiadaną infrastrukturę. Budowa dróg, doprowadzenie mediów czy zapewnienie dostępu do przedszkoli i szkół to czasochłonne i kosztowne zadanie. Często to wszystko jest w miejscu, gdzie dziś się nie buduje. Możemy to zaobserwować na przykładzie Trójmiasta, gdzie jest jeszcze dużo gruntów o takim potencjale, jednak często ich plany zagospodarowania nie są dostosowane do pożądanych funkcji.

Plany powinny być dopasowywane do żyjącego miasta i zmieniających się potrzeb mieszkańców. Takie właśnie jest szczęśliwe miasto – ono cały czas żyje, zmienia się. Alter Investment jest zdeterminowane, aby aktywnie uczestniczyć w takim procesie, ale wymaga to długoterminowej i konstruktywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

