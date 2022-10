DMDmodular ze Skawiny zrealizowała duży zagraniczny projekt. Mowa o akademiku położonym vis a vis kampusu Kings Building należącego do Uniwersytetu w Edynburgu. To drugi największy kampus w szkockiej stolicy, gdzie uczy się ok. 18,5 tys. studentów.

Firma DMD Modular wyprodukowała moduły do budowy akademika w Edynburgu.

Inwestycja została zrealizowana w przeciągu około 13 miesięcy.

W obiekcie o łącznym metrażu ponad 4100 mkw liczy 148 pokoi mieszkalnych.

Produkcja, a potem transport i montaż modułów na Mayfield Road w Edynburgu to złożony proces, który rozpoczął się we wrześniu 2021 roku. Inwestor - Audley Modular Student Living - planuje otwarcie pięciokondygnacyjnego akademika w najbliższych tygodniach, czyli po ok. 13 miesiącach od momentu rozpoczęcia budowy. To, co umożliwiło powstanie w pełni wyposażonego obiektu o łącznym metrażu ponad 4100 mkw. w tak krótkim czasie, to użycie technologii modułowej 3D.

Wyprodukowany przez polską firmę DMDmodular, pierwszy z dwóch budynków tworzących szkocki akademik składa się ze 148 pokoi i 144 modułów. Część obiektu wzniesiona dzięki użyciu technologii modułowej zajmuje w nim 3,5 tysiąca mkw. W tradycyjnej technologii zbudowano tam jedynie klatki schodowe wraz z szybami windowymi oraz części wspólne: recepcję, siłownię, jadalnię, salę kinową czy pralnię.

Zaplanowany proces

- Pierwotna dokumentacja projektowa otrzymana od inwestora nie zakładała użycia prefabrykacji. Obiekt został zaplanowany w tradycyjny sposób. Naszym zadaniem było więc dostosowanie założeń i dokumentacji do technologii modułowej. Chodziło o to, aby przy ograniczonej ingerencji w założenia programowe zapewnić maksymalną powtarzalność pomieszczeń. Ze względu na niewielką działkę i nieregularny kształt budynku ostatecznie powstało kilkanaście różnych typów modułów - tłumaczy Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes spółki DMDmodular.

Zbudowano z nich nie tylko pokoje, ale również strefę wejściową, część kotłowni i wspólne kuchnie. Pojedynczy moduł wykonany jest na ramie stalowej i każdy opuszcza fabrykę z pełnym wyposażeniem – zarówno pod względem instalacji, jak i wystroju.

Oprócz produkcji modułów, firma DMDmodular była odpowiedzialna za projekt wykonawczy, w tym dostosowanie go do obowiązujących w Szkocji wymogów dotyczących m.in elementów sanitarnych, instalacji elektrycznej czy przepisów przeciwpożarowych. Architekci pracujący w firmie zaprojektowali również całość wystroju wnętrz i użytych w nich materiałów.

- Hala produkcyjna, w której powstają moduły, działa jak linia produkcyjna, zatem wszystkie najmniejsze szczegóły muszą być ustalone zanim dokumentacja trafi do wykonania. Zaplanować należy nie tylko architekturę i każdy detal wystroju, ale również sposób montażu, transportu i łączenia instalacji w modułach - tłumaczy architektka DMDmodular, Joanna Ciszewska.

Przed przystąpieniem do produkcji powstał moduł prototypowy, w którym zaprezentowane zostały rozwiązania odpowiadające na wymagania inwestora. Był on podstawą dla akceptacji stylistyki i standardu wnętrz. Wykonano również tzw. value engineering, czyli proces pozwalający na optymalizację kosztów produkcji, wyposażenia, transportu i montażu.

Wygoda mieszkania

W szkockim akademiku modułowe pokoje występują w kilku wersjach: jednoosobowego studia z łazienką i kuchnią, pokoju przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia z prywatną łazienką, ale wspólną kuchnią dla trzech pokoi. Standardowe studio ma powierzchnię ok. 16,5 mkw.

W hali produkcyjnej firmy powstaje tygodniowo od 8 do 10 wykończonych i wyposażonych w meble modułów. Na specjalne życzenie inwestora proces ten może zostać jednak przyspieszony dwukrotnie dzięki pracy dwuzmianowej.

Ze Skawiny w świat

Moduły użyte do stworzenia akademika w Edynburgu wytwarzane były w Skawinie przez pół roku. Kolejnym etapem była procedura ich transportu do miejsca docelowego. Przyczepy z modułami przez dwa miesiące transportowane były promami i odbierane z portu przez samochody ciężarowe. Największe z modułów - powyżej 4,2 metra szerokości i 15 metrów długości - wymagały specjalnych zezwoleń transportowych, czasem również asysty policji. Aby zoptymalizować proces montażu, moduły podróżowały do Szkocji piętrami. Sam montaż odbywał się w tempie 3 do 6 modułów dziennie, w zależności od warunków pogodowych. (Szkocja należy do dość wietrznych krajów).

Równocześnie z pracami wykończeniowymi pierwszej części trwa także budowa drugiego etapu akademika.

Budynek M2 oferować będzie studentom 102 pokoje wykonane z 70 modułów również dostarczonych przez skawińską firmę. Łącznie, w obydwu budynkach nowego domu studenckiego, będzie mogło zamieszkać 257 osób.

- Budownictwo modułowe to prawdziwy przełom i odpowiedź na zmieniające się realia, deficyty siły roboczej, oczekiwanie wysokiej jakości i wyśrubowane ekologiczne parametry, które dyktuje obecnie rynek nieruchomości. Sprawdza się także, gdy działka, na której powstaje docelowa realizacja, znajduje się w centrum ruchliwego miasta lub innym miejscu, gdzie ciężko prowadzić prace budowlane - tłumaczy Ewelina Woźniak-Szpakiewicz.

W ciągu niespełna 6 lat swojej działalności spółka DMDmodular zrealizowała już wiele projektów w kraju oraz poza jego granicami. Na jej koncie są m.in podwarszawski hotel Bonifacio Spa & Sport Resort, akademiki w Szwajcarii i Danii czy też zespoły domów rekreacyjnych w Holandii, Niemczech, Słowacji i Polsce. Realizując swój kolejny modułowy budynek w Edynburgu firma udowadnia, że na rynku nowoczesnych technologii nie obowiązują granice, a rodzime innowacje stoją często na światowym poziomie.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje