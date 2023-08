SGI wybuduje osiedle w standardzie, jakiego nie było dotąd w Warszawie. Na Dolnym Mokotowie powstaje kameralne osiedle z apartamentami o wyjątkowo bogatym wyposażeniu.

Na nowo powstającym osiedlu zaplanowano m.in. ogrzewanie podłogowe, wentylację z odzyskiem ciepła – rekuperację, klimatyzację czy żaluzje zewnętrzne.

Wszystkie te instalacje będą sterowane poprzez system Smart Home, oparty o technologię KNX.

Znajdzie się tu również miejsce na fitness i saunę.

To jedyne osiedle w takim standardzie w stolicy, w dodatku w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych.

Bluszczańska III to najnowsza inwestycja SGI – dewelopera, który specjalizuje się w budowie wysokiej jakości mieszkań w atrakcyjnych warszawskich lokalizacjach.

Bluszczańska III to kameralne osiedle składające się z trzech dwupiętrowych budynków. W sumie powstanie tam 105 mieszkań o powierzchniach od 38 do 140 mkw., z prywatnymi ogródkami na parterze i przestronnymi tarasami, na których zamontowane zostaną dodatkowe oświetlenie i złącza do podlewania zieleni na tarasach. Na ostatniej kondygnacji budynków znajdzie się aż 10 penthouse’ów, o powierzchniach od 112 do 140 mkw. i wysokości 2,87 m, z czego 9 z nich będzie posiadać schody na dodatkowy taras na dachu.

Bluszczanska III. Kuchnia, jadalnia. Fot. Mat. pras.

Inwestycja wyróżni się wielkopowierzchniowymi przesuwnymi oknami aluminiowymi wyposażonymi w pakiety trzyszybowe o wysokiej izolacji termicznej. Nawet w mniejszych 2-pokojowych lokalach okna będą miały co najmniej 1,92 m wysokości i 1,70 m szerokości (przesuwne okna tarasowe w systemie HS – nawet 2,60 m szerokości), co znacznie wykracza poza minimalne powierzchnie okien wynikające z przepisów.

Każdy apartament zostanie także wyposażony w żaluzje zewnętrzne chroniące przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń, gwarantujące w razie potrzeby odpowiednie zacienienie mieszkania oraz intymność. Estetycznie wkomponowane w bryłę budynku żaluzje stanowić też będą ciekawy detal architektoniczny.

Bluszczańska III, fitness. Fot. Mat. pras.

Do inwestycji przynależeć będzie również podziemny garaż ze 104 miejscami parkingowymi, wyposażony w system kontroli dostępu, m.in. z kamerami odczytującymi tablice rejestracyjne aut przed wjazdem i wyjazdem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców inwestycja będzie też wyposażona w systemy monitorujące.

Bluszczańska III, Kuchnia, jadalnia. Fot. Mat. pras.

Osiedle, które powstaje na Dolnym Mokotowie, wyróżni się na tle Warszawy niebanalną architekturą. Budynki zrealizowane zostaną na wyniesionym o ponad metr terenie, co w naturalny sposób wydzieli obszar osiedla i zapewni prywatność jego mieszkańcom. Niska zabudowa z dodatkowymi tarasami na ostatniej kondygnacji i prowadzącymi na nie spiralnymi schodami oraz proste, minimalistyczne elewacje przywołają skojarzenia z miejskimi willami.

Bluszczańska III. wyjście na taras. Fot. Mat. pras.

We wspólnej dla mieszkańców przestrzeni usytuowanej w budynku znajdzie się bawialnia dla dzieci, a także butikowy klub fitness ze strefą wellness, gdzie do dyspozycji mieszkańców będzie sauna fińska o wysokich właściwościach prozdrowotnych. Dzięki umiejętnemu połączeniu tych dwóch przestrzeni rodzice będą mogli korzystać z bieżni czy innych sprzętów do ćwiczeń, podczas gdy ich dzieci zajmą się bezpieczną zabawą tuż obok.

Wyjątkowa jakość inwestycji ma również odzwierciedlenie w wysokiej klasy systemie Smart Home KNX, który ułatwi indywidualne zarządzanie (również z poziomu aplikacji w telefonie) m.in. żaluzjami, ogrzewaniem, rekuperacją, klimatyzacją czy oświetleniem. System ten, w odróżnieniu od powszechnych rozwiązań bezprzewodowych najczęściej stosowanych w konkurencyjnych inwestycjach, bazuje na podtynkowych instalacjach kablowych oraz sieci czujników, modułów i przycisków w standardzie KNX, które po odpowiednim zaprogramowaniu inteligentnie zarządzają urządzeniami i instalacjami, np. utrzymując zadaną temperaturę o określonych godzinach, uruchamiając określoną scenę oświetlenia po wejściu do mieszkania czy zmniejszając wentylację, podczas nieobecności w lokalu. Technologia KNX to stabilny i bezpieczny system automatyzacji, odporny na zakłócenia przesyłu danych. Co ważne, właściciele mieszkań w przyszłości będą mogli rozbudować go o dodatkowe elementy, takie jak na przykład alarm, czy czujniki dymu lub zalania.

W projekcie osiedla Bluszczańska III uwzględniono również potrzeby tych mieszkańców, którym bliskie są kwestie eko. Na osiedlu znajdą się panele fotowoltaiczne, ale to nie wszystkie proekologiczne zalety tej inwestycji. Każdy apartament będzie wyposażony w centralną klimatyzację nieocenioną szczególnie latem, a zamiast grzejników ograniczających możliwości aranżacyjne mieszkania, zaplanowaliśmy ogrzewanie podłogowe, które zimą zapewni przyjemne ciepło pod stopami. SGI zadbało również o to, by w apartamentach znalazł się nowoczesny system rekuperacji, która zapewni dostęp do świeżego powietrza bez zbędnego ochładzania mieszkania. Podczas gdy zimą w standardowych wentylacjach do mieszkania dostaje się chłodne powietrzne, tak system rekuperacji je ociepli, w efekcie czego, do mieszkania trafi powietrze tylko o kilka stopni niższe niż to, które panuje w mieszkaniu. W lecie natomiast wraz z cyrkulacją powietrza rekuperacja wprowadzi do mieszkania przyjemny chłód.

Ponadto w garażach podziemnych Bluszczańskiej III przewidziano jeszcze możliwość montażu ładowarek dla samochodów elektrycznych. Rozwiązania zastosowane przez SGI przy budowie tej inwestycji wpisują się zatem w światowy trend zrównoważonego rozwoju – pozytywnie wpływają na ekologię i koszty utrzymania nieruchomości.

Inwestycja zostanie ukończona w IV kwartale 2025 r.

