W Poznaniu, na terenie dzielnicy Grunwald, w rejonie ulic Wieruszowskiej, Żmigrodzkiej i Miśnieńskiej, deweloper art.Locum rozpoczął realizację projektu Junique. To będzie jedno z większych osiedli mieszkaniowych w Poznaniu - zapowiada firma.

W I etapie Junique zrealizowany zostanie pięciopiętrowy budynek wielorodzinny z 79 mieszkaniami o powierzchni od 33 do 88 mkw.

Zakończenie budowy I etapu zaplanowano na III kwartał 2024 roku.

Cena mkw. rozpoczyna się od 8950 złotych brutto.

Przyszli klienci mają do wyboru kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe. Do lokali na parterze przynależeć będą ogródki, a do pozostałych – balkony lub tarasy.

- Priorytetowym założeniem projektu Junique jest jego kompleksowość, a tym samym stworzenie funkcjonalnej przestrzeni, która wpłynie na komfort mieszkańców. Powstaną specjalne strefy zieleni, miejsca do odpoczynku, przestronne place zabaw dla najmłodszych oraz liczne punkty handlowo-usługowe. Dla wygody przyszłych mieszkańców na terenie osiedla znajdzie się również nowoczesne przedszkole oraz sklep wielkopowierzchniowy – mówi Joanna Rzelechowska z biura sprzedaży spółki art.Locum.

Spółka art.Locum (dawniej mLocum) to deweloper, który prowadzi inwestycje mieszkaniowe w największych miastach Polski.

W Poznaniu zrealizował wieloetapowe osiedle Przylesie Marcelin. Przy ulicy Jeleniogórskiej powstał kompleks liczący blisko 1000 mieszkań.

