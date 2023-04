W Sejmie odbyła się dyskusja na temat nowego programu rządowego wspierającego zakup mieszkania. Posłowie podkreślali ułomności programu. - Po klapie Mieszkania Plus, przyszedł czas na kolejny program "ściema plus" - mówiła Krystyna Sibińska z KO.

W Sejmie odbyła się dyskusja na temat programu Pierwsze Mieszkanie.

Sejm skierował w środę projekt ustawy ws. bezpiecznego kredytu do komisji infrastruktury oraz finansów publicznych.

Konfederacja wnioskowała o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Opozycja zgłosiła zastrzeżenia i zapowiedziała poprawki do projektu.

W środę po godz. 11 rozpoczęło się 74. posiedzenie Sejmu. W trakcie obrad dyskutowano między innymi o nowym programie wspierającym zakup pierwszego mieszkania. W trakcie debaty głos zabrał Piotr Uściński, który odniósł się do najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie. Przypomnijmy, że projekt przewiduje możliwość wzięcia kredytu mieszkaniowego na preferencyjnych warunkach, a także oszczędzanie na cele mieszkaniowe w ramach Konta Mieszkaniowego.

- Chcemy, aby te koło gospodarki jakim jest budownictwo mieszkaniowe się kręciło. Poprzez wsparcie tych którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, wspieramy również cały sektor budowlany. Chcemy, żeby można było też bezpiecznie inwestować i budować więcej mieszkań - żeby ta produkcja nowych mieszkań dalej była kontynuowana na wysokim poziomie - mówił wiceminister.

Porównał jak wyglądała produkcja mieszkań za czasów obu partii.

- W zeszłym roku na rynek trafiło 238 tys. mieszkań. W latach, kiedy rządziła Platforma na rynek trafiło poniżej 150 tys. mieszkań. To jest grubo ponad kilkudziesięcioprocentowy wzrost - powiedział Uściński.

W dalszej kolejności głos zabrał Jerzy Polaczek, poseł PiS, który mówił, że celem nowej regulacji regulacji jest "bardzo znaczące zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków".

- Ta inicjatywa rządowa po pierwsze będzie wspierać oszczędzanie na cele mieszkaniowe. Rząd będzie pokrywać poprzez dopłatę także raty kredytów hipotecznych - mówił wiceminister.

"To kolejna klapa mieszkaniowa"

Konfederacja wnioskowała o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Opozycja krytykowała też poprzednie programy mieszkaniowe rządu i zapowiedziała poprawki do projektu.

Krystyna Sibińska (Koalicja Obywatelska) powiedziała, że nowy program będzie kolejną "klapą regulacyjną".

- Wszyscy pamiętamy obietnice PiS dotyczące budowy mieszkań. Miało być 100 tys. mieszkań i wiele zmian w przepisach, a skończyło się wielką klapą projektu Mieszkanie Plus - mówiła.

- Po tym wszystkim, po prawie 8 latach rządzenia, jakby nigdy nic wychodzi premier rządu PiS i ogłasza kolejny program. Ręce opadają i chce się powiedzieć dość pustych obietnic i kłamstw. To program niby dla wszystkich, ale wcale taki nie jest. Minister Buda szacował, że w 2023 roku zostanie udzielonych 10 tys. kredytów, ale ktoś się pomylił i przeznaczył na ten rok tylko 8 mln zł, co przy założeniu, że dopłata do kredytu będzie wynosić około 2600 daje tylko 786 osób, które mogą skorzystać z programu. To kolejny program "ściema plus" - powiedziała posłanka Krystyna Sibińska.

Zaznaczyła, że Koalicja Obywatelska ma swoje propozycje kredytu 0 proc i będzie je stosownie przedstawiać w poprawkach.

Jacek Tomczak z Koalicji Polskiej dodał, że jego klub będzie składać poprawki m.in. wprowadzające dopłaty także do wartości mieszkania, tak jak to funkcjonowało za rządów PO-PSL.

"Zmarnowaliście 8 lat"

Krzysztof Truskolaski z KO mówił, że Polacy "marzą o pozyskaniu pierwszego mieszkania i chcą mieszkać na swoim", ale niestety za czasów rządu PiS takiej możliwości nie mają.

- Obiecaliście Mieszkanie Plus i co z tego wyszło? Jedno wielkie nic. Miało być 100 tys. mieszkań, jest podobno 19 tys. ale PFR Nieruchomości podaje, że jest 3,5 tys. To ile panie ministrze w końcu jest tych mieszkań? Szalejąca inflacja, drożyzna w sklepach i na stacjach benzynowych. To jak Polacy mają nabyć te mieszkanie. Zmarnowaliście 8 lat. Nie pomogliście młodym ludziom, aby mogli to mieszkanie faktycznie nabyć. Teraz ogłaszacie kredyt, ale jak widzimy w projekcie ustawy tylko ponad 700 osób będzie mogło z niej skorzystać. Nie umiecie zrobić porządnego programu mieszkaniowego - grzmiał Krzysztof Truskolaski.

Ceny mieszkań wzrosną, a na projekcie zarobią deweloperzy i banki

W ocenie Adriana Zandberga, posła Lewicy na proponowanych w projekcie rozwiązaniach zarobią głównie deweloperzy i banki, a ceny nieruchomości wzrosną.

- Ten program to polewanie ognia benzyną. To właśnie proponuje polski rząd. Wszyscy wiemy czemu ta ustawa trafiła do Sejmu, nie macie panie ministrze pomysłu na mieszkania i jedyne co wam zostało to wciskać ludziom kredyty. Niedługo minie 20 lat jak wciskacie ludziom te dopłaty. To się nazywało "Rodzina na Swoim" czy "Mieszkanie dla Młodych". Nazwy się zmieniają, ale filozofia jest taka sama. Nawet gdyby Polacy chcieliby wziąć ten kredyt to bank i tak im go nie udzieli, bo nie mają na wkład własny i zdolności kredytowej - powiedział Zandberg.

Przestrzegał, że jeżeli program ruszy ceny mieszkań najprawdopodobniej wzrosną.

- Klienci ruszą do deweloperów, ale mieszkań do kupienia przecież będzie tyle samo. Podaż nie jest elastyczna. Co w tej sytuacji zrobią deweloperzy? To oczywiste. Wzrośnie popyt, więc wzrosną ceny mkw. mieszkania. Koło się zamknie - deweloperzy podniosą swoje marże. Kawalerka, która kosztowała 300 tys. będzie kosztowała 500 tys. Z programem czy bez, Polaków i tak nie będzie stać na własne mieszkanie - powiedział Zandberg.

Powiedział, że na programie najbardziej zyskają banki i deweloperzy.

- Grube miliardy popłyną do kieszeni dużych firm deweloperskich. Zarobią też banki, które obsługują ten system, a my wszyscy zrzucimy się na ich obscenicznie wysokie zyski. W Polsce nie brakuje kredytów mieszkaniowych, tylko mieszkań - mówił Zandberg.

"Nikt nie wierzy, że kiedykolwiek wprowadzicie kredyt 0 proc."

Odpowiadając na uwagi opozycji Uściński odniósł się do propozycji KO, by do rządowej ustawy wpisać "0 proc.".

- Czy ktoś z was wierzy w to, że kiedykolwiek wprowadzicie kredyt 0 proc.? Jestem się w stanie założyć: stawiam swoją roczną dietę parlamentarną, że wy tego nie wdrożycie, nie wygracie wyborów, a nawet jeśli by w jakiś okolicznościach do tego doszło, i tak nie zrealizujecie swoich obietnic, bo nigdy nie realizujecie - stwierdził wiceminister.

