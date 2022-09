Toruń sprzedaje działkę na osiedlu Jar przy ulicy Heweliusza/Halleya. Przetarg zaplanowano na 23 listopada, a jej cena wywoławcza wynosi 17 milionów złotych.

Toruń sprzedaje nieruchomość pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Działka ma powierzchnię 1,85 ha.

Przetarg zaplanowano na 23 listopada.

Działka jest położona w północnej części osiedla JAR, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, posiada kształt zbliżony do prostokąta o płaskiej topografii.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych przylegających do ulic Jana Heweliusza, Edmunda Halleya i Jana Keplera, aktualnie nieurządzonych. Nie jest też uzbrojona w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do realizacji inwestycji. Trwają już jednak procedury przygotowawcze związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej. Toruńskie Wodociągi wybudowały już w ulicach Jana Heweliusza i Jana Keplera sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przetarg jest organizowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM. Odbędzie się 23 listopada.

