Develia przed czasem zakończyła budowę inwestycji Toruńska Vita na warszawskim Targówku. W ramach projektu wybudowanych zostało łącznie 196 mieszkań. Wkrótce rozpocznie się ich przekazywanie właścicielom.

Develia ukończyła budowę osiedla Toruńska Vita w Warszawie.

W ramach projektu powstało 196 lokali mieszkalnych.

Deweloper rozpocznie przekazywanie kluczy właścicielom.

W ofercie sprzedażowej dostępnych jest jeszcze ostatnich 13 gotowych lokali.

Toruńska Vita to projekt zlokalizowany na warszawskim Targówku przy ulicy Toruńskiej 92. W ramach inwestycji powstał czteropiętrowy budynek o prostej, neomodernistycznej architekturze. Przygotowanych zostało 196 mieszkań o zróżnicowanych metrażach, od 30-metrowych kawalerek po lokale o powierzchni nawet do 105 mkw. W ofercie sprzedażowej pozostało 13 gotowych lokali, liczących 3 lub 4 pokoje i powierzchni od 57,49 do 85,70 mkw.

Udało nam się zakończyć inwestycję przed terminem zakładanym na styczeń przyszłego roku. Wkrótce rozpoczniemy przekazania. Niebawem wprowadzimy również do oferty kolejny projekt w tej okolicy - Oliwska Vita. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak Toruńska Vita zostanie dobrze przyjęty przez rynek - podkreśla Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

Mieszkańcy inwestycji Toruńska Vita będą mogli korzystać m.in: z cichobieżnej windy, podziemnej hali garażowej, komórek lokatorskich i boksów rowerowych. Osoby posiadający lokale na parterze będą mogły spędzać czas we własnych ogródkach, a na wyższych kondygnacjach - balkonach oraz tarasach.

Za projekt architektoniczny odpowiadała pracownia Architekci Dawidczyk & Partnerzy.

Warszawski Targówek to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy. Okolica ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę oraz wiele miejsc rekreacji, m.in. boisko piłkarskie, pływalnię czy lodowisko. Blisko Toruńskiej Vita znajduje się m.in. Park Bródnowski. Nie brakuje tu również sklepów, restauracji, placówek ochrony zdrowia, punktów usługowych, szkół i przedszkoli.

