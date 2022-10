Moderna holding rusza z budową projektu mieszkaniowego na warszawskiej Woli. Inwestycja powstanie na działce po istniejącej dawniej kamienicy Sieraczka i ma być gotowa za dwa lata.

Pochodzący z Trójmiasta deweloper Moderna Holding buduje apartamentowiec na warszawskiej Woli.

Inwestycja Apartamenty Chronos stanie w miejscu rozebranej kamienicy Sieraczka, na działce u zbiegu alei Solidarności z ulicą Żelazną.

Zakończenie budowy zaplanowano na za dwa lata.

Moderna Holding ma spore doświadczenie na warszawskim rynku nieruchomości. Na koncie ma prestiżowe realizacje na Powiślu, Pradze, czy Złotą Chmielną. Apartamenty Chronos to inwestycja mieszkaniowa, która ma stanowić nowoczesną i elegancką intepretację stylistyki dawnych kamienic.

7-kondygnacyjny budynek stanie na działce u zbiegu alei Solidarności z ulicą Żelazną. W ramach inwestycji zaplanowano 108 apartamentów o zróżnicowanych metrażach od 30 do ponad 140 metrów kwadratowych, przy wysokości lokali od niemal trzech po niespełna cztery metry wraz z oknami biegnącymi przez pełną wysokość mieszkania.

Moderna Holding buduje Apartamenty Chronos na warszawskiej Woli, fot. mat. prasowe

Najwyższe kondygnacje zostały lekko wycofane, a parter budynku został zagospodarowany pod przestrzeń handlowo-usługową, w której znajdzie się sześć lokali komercyjnych. W budynku znajdzie się także stanowisko concierge, a na dwóch kondygnacjach podziemnej hali garażowej, oprócz stanowisk parkingowych, powstanie niemal 140 miejsc dla rowerów. Z wyższych kondygnacji będzie się roztaczał widok na zieleń drzew złączonych z sylwetkami warszawskich wieżowców Śródmieścia i Woli.

Chronos zlokalizowany jest w równej odległości od Ronda Daszyńskiego i Ronda ONZ, przy których skoncentrowane są biurowe drapacze chmur. Bez względu na ruch uliczny, o każdej porze, można tam dotrzeć w 5 do 12 minut autem, w 5 minut rowerem lub hulajnogą, a w 15 minut per pedes. Inwestycja z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy stawiają na wygodę życia w sercu wydarzeń. Ukończenie inwestycji planowane jest za dwa lata.

