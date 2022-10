Lokum Deweloper od stycznia do września br. podpisał 280 umów deweloperskich i przedwstępnych, odnotowując spadek o 47 proc. w stosunku do okresu rok wcześniej. W III kwartale br. umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objęto 103 mieszkania.

Lokum Developer opublikował dane odnośnie sprzedaży mieszkań w III kw.

W okresie od czerwca do września sprzedano 103 mieszkania. W analogicznym okresie w roku ubiegłym sprzedano ich 145.

Na koniec III kwartału zawartych zostało 28 umów rezerwacyjnych (-71 proc. r/r).

Od początku roku klientom przekazano 274 lokale (-28 proc. r/r).

W III kwartale 2022 roku umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objęte zostały 103 lokale - 78 w inwestycjach wrocławskich oraz 25 na osiedlach krakowskich. Jest to wynik o 29 proc. mniejszy r/r, natomiast porównywalny do rezultatu za II kwartał br., w którym Lokum Deweloper zakontraktował o 1 lokal więcej.

Od lipca do września grupa przekazała łącznie 183 mieszkania, co stanowi wzrost o 147 proc. r/r Lokale te pochodziły głównie z wrocławskiej inwestycji Lokum Porto, w której zakończyła się realizacja etapów I-III. Sprzedaż w trzech kwartałach br. obejmowała 280 lokali: 188 we Wrocławiu i 92 w Krakowie.

- III kwartał br. to kolejny trudny okres dla osób marzących o własnym lokum, a także dla całej branży deweloperskiej. Podwyższone koszty kredytu, oraz przede wszystkim wciąż utrzymana rekomendacja KNF, która przy aktualnych wysokich stopach procentowych nakazuje bankom podczas badania zdolności kredytowej doliczać dodatkowe 5 pkt proc., odcięły nabywców od głównego źródła finansowania nieruchomości. Pomimo niesłabnącego zainteresowania zakupem mieszkań, naszym klientom brakuje środków na sfinalizowanie transakcji. Przez to wiele osób, które jeszcze w zeszłym roku stać było na kupno mieszkania, dziś zmuszonych jest realizować swoje potrzeby mieszkaniowe na rynku najmu. Spadek sprzedaży, którego główną część stanowią obecnie zakupy gotówkowe, poskutkował ograniczeniem podaży. Deweloperzy niejako zmuszeni zostali do ograniczenia produkcji. Niestety ta sytuacja prowadzi do pogłębiania i tak już bardzo dużej luki mieszkaniowej w Polsce - mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Na koniec III kwartału 2022 roku grupa miała w ofercie 748 lokali, z czego 285 (38 proc.) stanowiły mieszkania zrealizowane i gotowe do odbioru, 156 to lokale w inwestycjach, których budowa zakończy się w 2022 roku, natomiast 307 lokali jest z terminem realizacji po 2022 roku. Na koniec września br. Lokum Deweloper prowadził budowy obejmujące 1133 lokale.

Grupa Lokum Deweloper posiada bank ziemi we Wrocławiu i Krakowie, którego łączna powierzchnia przekracza 83 ha. Daje to deweloperowi możliwość realizacji blisko 16 tys. lokali.

Oferta dewelopera obejmuje aktualnie 748 gotowych lokali i 1133 mieszkania w realizacji.

Lokum Deweloper działa na polskim rynku od 2004 roku. Realizuje inwestycje mieszkaniowe na terenie Krakowa i Wrocławia. W 2015 r. zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje