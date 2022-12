W Białymstoku trwają dyskusje na temat zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy Dojlidy. Problem dotyczy budowy mieszkań na terenie Sklejek i w dolinie rzeki Białej. Mieszkańcy nie mówią "nie" nowym blokom, ale chcą, by korespondowały z resztą osiedla.

Jak opisuje bialystok.wyborcza.pl, Adam Musiuk, zastępca prezydenta nadzorujący departamenty związane z przestrzenią miejską i szefowa urbanistów Agnieszką Rzosińska poinformowali mieszkańców osiedla Dojlidy w Białymstoku, że jeśli nie zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, nowe bloki będą powstawać tu na warunkach zabudowy. Z obowiązującym planem nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy, którzy nie chcą by nowe bloki zaburzyły charakter dzielnicy. Bloki mają bowiem powstawać tuż obok domów jednorodzinnych, na zasypywanych stawach w dolinie rzeki Białej.

Jak podaje serwis mieszkańcy spisali więc uwagi do projektu planu, zebrali pod nimi ponad 1700 podpisów i zanieśli w terminie do magistratu. Jak czytamy prezydent nie rozpatrzył ich w ciągu 21 dni. W trakcie ostatniego posiedzenia komisji zagospodarowania przestrzennego Rzosińska poinformowała, że warunki są wydane już na całe Sklejki, co okazała się dużym zaskoczeniem dla mieszkańców.

Wyborcza podaje jakie są aktualne zapisu planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy na obszarze mogą powstawać obiekty o różnych funkcjach i o zróżnicowanych gabarytach. Najwięcej decyzji dotyczy zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej o wielkości budynków do 11 m i do 14 m, w zależności od określonej strefy na wnioskowanym terenie.

Aktualnie miejscy urbaniści zajmują się rozpatrywaniem uwag. Na najbliższą sesję trafi wycinek planu, dla którego przyjmowano uchwałę intencyjną - dotyczy zabudowy w rejonie ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku.

Jak podaje serwis, na białostockich Dojlidach, do 2016 roku wybudowano 7 bloków, usytuowanych przy ul. Żubrów. Dodatkowo na przełomie lat 2020-2021 roku wydano 2 pozwolenia na budowę na 3 budynków mieszkalnych o wysokościach od ok. 11 m do ok. 13 m.

