Donald Tusk zapowiedział nowy program mieszkaniowy. - Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem - zapowiedział szef PO.

Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie kredytu 0 proc. na pierwsze mieszkanie.

Nowy program mieszkaniowy zakłada dopłaty do najmu mieszkania w wysokości 600 zł.

Nowy program mieszkaniowy ma obejmować także remont mieszkań.

Na posiedzeniu klubu w Łodzi, który zaplanowano na 28 lutego 2023 roku będą omawiane szczegóły nowego programu mieszkaniowego dla Polaków, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie.

- Na posiedzeniu klubu w Łodzi będziemy mówili w szczegółach programu mieszkaniowego. Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem - powiedział Donald Tusk.

Lider PO wskazał, że jedna z zawartych w programie propozycji będzie dotyczyć kredytu 0 proc. dla ludzi młodych i osób w średnim wieku do czterdziestego piątego roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze lokum.

Przewodniczący PO podał też przykład, że przy kredycie na około 500 tys. zł na mieszkanie 60-65 m kw. na 25 lat rata miesięczna wynosi dziś 4-4,2 tys. zł. - Spłacacie przez długie, długie lata odsetki, w ogóle nie dotykając zasadniczego kapitału - zwrócił się bezpośrednio do słuchaczy Donald Tusk.

Lider PO dodał, że wśród zamierzeń programu jest także dopłata do remontów mieszkań.

- Bardzo chciałbym, żeby ten program "Kredyt 0 procent" dotyczył także - na możliwie dużą skalę - remontów mieszkań. Tych, które nie nadają się do zamieszkania albo które wymagają niezbędnie remontu - dodał Donald Tusk. Podkreślił także, że w tym przypadku mowa jest o jednym mieszkaniu.

Szef PO dodał, że ta propozycja nie dotyczyłaby deweloperów, osób bogatych czy posiadających już własne mieszkanie. - Chodzi o tych, którzy chcą mieć to swoje jedno mieszkanie, żeby mieć gdzie żyć, gdzie mieszkać - wyjaśnił Donald Tusk.

Dopłaty do najmu

Wśród kolejnych elementów przygotowywanego przez Platformę programu mieszkaniowego, Donald Tusk wymienił też propozycję dopłaty "do najmu 600 złotych", nawiązującą do założeń programów PO z lat 2009-2014 "Mieszkanie dla Młodych" i "Rodzina na swoim".

- Program w szczegółach przedstawimy na klubie parlamentarnym i będzie on przedstawiany także w postaci konkretnych projektów ustaw, które są gotowe - zapewnił Tusk.

Nie ma miejsca na patodoweloperkę

Lider PO zaznaczył, że Platforma zamierza skończyć z patodeweloperką. Wyjaśnił, że sytuacja na Polskich osiedlach bywa problematyczna i nie może być tak, że na osiedlu mieszka 800 osób, a ogródek dla dzieci to jest jedna ślizgawka czy jedna huśtawka. Dodał, że PO zamierza wyegzekwować od deweloperów, żeby powstawały budynki nowoczesne, także w kwestii systemów ogrzewania.

- Chodzi nie tylko po to, żeby sprostać wymogom klimatycznym, ale także o to, żeby ludzie, którzy będą tam mieszkali, płacili dużo mniej za energię, niż to jest dzisiaj - mówił Donald Tusk.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl