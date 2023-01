Budimex rozpoczyna akcję sadzenia 400 dodatkowych drzew pod nazwą Przystanek Zieleń. Pierwsze nasadzenia rozpoczną się wiosną. W sumie wzdłuż linii tramwajowej do Wilanowa zostanie posadzonych ponad tysiąc drzew.

Budimex posadzi razem ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami Wilanowa i Mokotowa 400 nowych drzew.

Wzdłuż nowej linii tramwajowej urośnie w sumie ponad tysiąc drzew.

Akcja będzie podzielona na co najmniej trzy edycje. Pierwsza zostanie zrealizowana jeszcze wiosną tego roku.

Akcja Przystanek Zieleń kierowana jest do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych w dzielnicach Mokotów oraz Wilanów (w niedalekiej okolicy budowy Tramwaju do Wilanowa), które dysponują gruntem, na którym można posadzić nowe drzewa.

Akcja będzie podzielona na co najmniej trzy edycje. Pierwsza będzie realizowana wiosną 2023 roku, kolejna wczesną jesienią tego roku i ostatnia - wiosną 2024 roku. W pierwszej kolejności, do akcji Budimex będzie wybierać te wspólnoty/spółdzielnie, które znajdują się najbliżej trasy budowy Tramwaju do Wilanowa.

Pierwsze nasadzenia 130 drzew Budimex chce zrealizować ze wspólnotami mieszkaniowymi już wiosną tego roku. Będą to Wiśnie Japońskie, Lipy Drobnolistne i Klony Zwyczajne. Są to drzewa dobrze rosnące w miastach o szybkim przyroście. Wspólnoty będą mogły wybrać gatunek drzew, przy jednoczesnej konsultacji dendrologicznej z Budimeksem.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe muszą dysponować gruntem, na którym można zrealizować nasadzenia drzew i znajdować się w okolicy Budowy Tramwaju do Wilanowa. Muszą też posiadać zasoby pozwalające na bezterminowe dbanie o posadzone drzewa.

