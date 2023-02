mBank zawarł ponad ponad 3 014 ugód z frankowiczami - poinformował bank. Tylko w styczniu br. podpisano 1 104 porozumień.

mBank zawarł już ponad 3 tys. ugód z właścicielami kredytu we frankach.

W 2022 roku bank zanotował 17 627 spraw sądowych.

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych osobom fizycznym we frankach pod koniec 2022 roku spadła do 6,1 mld zł.

Jak podaje PAP bank zainicjował program ugód z posiadaczami kredytów we frankach w IV kwartale 2022 roku. mBank zapowiada ponadto, że do końca II kwartału 2023 roku dotrze z ofertą do wszystkich aktywnych klientów, którzy zdecydowali się na kredyt w tej walucie.

- Łączne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi ujęte w 2022 roku wyniosły 3,11 mld zł, podczas gdy w 2021 roku było to 2,76 mld zł - czytamy w PAP.

Z założeń banku wynika, że duży odsetek spraw zakończy się nieważnością umowy kredytowej. Obecne rezerwy prawne banku uwzględniają także wyższe koszty ugód. Bank założył prawdopodobieństwo akceptacji ugód w sprawie kredytów frankowych całego portfela aktywnego na poziomie 32 proc., podczas gdy pod koniec 2021 roku zakładał poziom 34 proc.

W zaktualizowanych kalkulacjach bank zakłada, że zwiększy się liczba pozwów - z 23 tys. zakładanych poprzednio do 31 tys. przewidywanych aktualnie. Według banku mniejsza liczba klientów pozostanie bierna.

