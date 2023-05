Unibep oczekuje, że 2023 r. może być trudniejszy niż 2022 r. Krótkoterminowo zarząd chce pracować m.in. nad poprawą działalności Unihouse. W perspektywie najbliższych 3-4 lat celem jest m.in. poprawa rentowności EBIT w wybranych obszarach.

Ten rok będzie dla nas trudny, może trudniejszy niż 2022 r. – była wojna, a teraz będziemy mieli jej skutki. Lepsze informacje będą pewnie przychodziły w latach następnych - mówił prezes Dariusz Blocher podczas wideokonferencji.

Dodał, że może być tak, że wynik tego roku może być gorszy niż zeszłego, ale firma będziemy walczyć.

- To nie tak, że mamy wszystko za sobą i ten rok będzie fantastyczny - dodał Dariusz Blocher.

Zasygnalizował, że mogą na to wpłynąć m.in. nowe zasady tworzenia rezerw.

Mamy też znak zapytania przy Unihouse, bo nie wiemy, co się stanie z tym biznesem, jeśli nie zbudujemy większego portfela zleceń - powiedział Dariusz Blocher.

Dodał, że istotna w tym obszarze jest także struktura kosztów.

Prezes wyjaśnił, że w segmencie infrastruktury Unibep chce być obecny w większej liczbie województw.

- Szybciej się pojawimy w obszarach, gdzie nas nie było, ale nie znaczy to, że będziemy w całej Polsce - dodał.

Prezes przedstawił także perspektywy Unibepu na najbliższe 3-4 lata, które zakładają m.in. wzrost rentowności EBIT w wybranych obszarach.

Unibep ma dobrze zorganizowany biznes, ale możemy robić go dużo lepiej, (...) jednak na to potrzebny jest czas. Chcemy to zrobić w sześć-siedem kwartałów, by postawić biznes na takie tory, które pozwolą nam się ścigać z najlepszymi - powiedział prezes.

Jak podano w prezentacji, w perspektywie 3-4 lat w segmencie działalności budowlanej Unibep chce osiągnąć dwucyfrowy roczny wzrost zamówień i rentowność EBIT powyżej 3 proc.

Będziemy podążali tam, gdzie są pieniądze na rynku. (...) To będą zdecydowanie obszary infrastruktury drogowej – tam będziemy się rozwijali, pójdziemy geograficznie szerzej - powiedział prezes.

W segmencie deweloperskim oczekiwane jest osiągnięcie rentowności EBIT powyżej 12 proc. oraz dywersyfikacja, budowa banku ziemi w oparciu o średniej wielkości projekty z zaangażowaniem kapitału partnerów.

Wierzę, że działalność deweloperska to coś, co firma budowlana może mieć w swoim portfelu (...). Będziemy się skupiali na projektach, które nie wymagają zaangażowania z góry dużej ilości gotówki. (...) Powinniśmy mieć co najmniej 2-3 projekty aktywne w miastach, w których jesteśmy - dodał Blocher.

Planowana jest także ekspansja do kolejnej, piątej, lokalizacji.

Prezes poinformował, że krótkoterminowo wysiłki zarządu pójdą na działalność modułową, czyli Unihouse.

To bardzo perspektywiczny produkt wpisujący się w trendy nowoczesnego, ekologicznego budownictwa (...). Chcielibyśmy, by był to samofinansujący się biznes (...) i żeby w następnych 2-3 latach osiągnął marżę EBIT 2 proc. - powiedział prezes.

Blocher ocenił, że celem Unibepu w perspektywie 4-5 lat jest bycie w top 3-4 firm budowalnych w Polsce.

Prezes pytany, czy w planach jest zaangażowanie w segment kolejowy ocenił, że jest to bardzo rentowny segment, ale równocześnie jest on kapitałochłonny i obecnie grupa nie ma tego w planach na najbliższe lata.

Grupa Unibep w 2022 r. wypracowała 2.258 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 89 mln zł, czyli o 16 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Zysk netto w minionym roku ukształtował się na poziomie 32 mln zł wobec 42 mln zł wypracowanych w 2021 r.

W raporcie rocznym podano, że portfel zamówień grupy Unibep do realizacji w części budowlano-infrastrukturalnej na 2023 r. i lata kolejne wynosi około 3,8 mld zł, z czego ok. 2,2 mld zł przypada na rok bieżący.

