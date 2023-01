Unidevelopment z grupy Unibep w IV kwartale 2022 roku znalazł nabywców na 317 mieszkań. W całym ubiegłym roku deweloper sprzedał 604 lokale, z czego 294 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.

W IV kw. ub.r. deweloper prowadził 7 inwestycji mieszkaniowych.

Grupa Unidevelopment rozpoznała w wyniku, w IV kwartale ub.r. 152 lokale, z czego 10 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.

Narastająco w 2022 roku rozpoznano w wyniku 604 mieszkania, z czego 294 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich.

Sprzedaż Unidevelopment w IV kwartale 2022 roku wyniosła 317 lokali, z czego 283 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi, w tym 270 lokali w inwestycji PRS.

Narastająco w 2022 roku zostało sprzedanych 635 lokali z czego 454 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.

W IV kwartale 2022 roku grupa Unidevelopment prowadziła sprzedaż w 7 projektach, co przełożyło się na portfel 459 mieszkań dostępnych w ofercie na koniec IV kwartału 2022 r.

Na koniec IV kwartału 2022 r., w ramach realizowanych inwestycji, grupa miała zawartych 38 umów rezerwacyjnych.

- Oferta sprzedażowa dostosowywana do bieżącej sytuacji w branży deweloperskiej, jak również dostęp do finansowania dają, w naszej ocenie dobrą perspektywę do realizacji kolejnych projektów w roku 2023 - napisała spółka w komunikacie.



