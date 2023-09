Unidevelopment z grupy Unibep kupił działki na realizację inwestycji mieszkaniowej w dzielnicy Chylonia w Gdyni. Zapłacił za nie ok. 13,55 mln zł. Deweloper planuje inwestycję mieszkaniową na łącznie 780 lokali.

Unidevelopment zakupił dwie nieruchomości w Gdyni.

Powstanie inwestycja mieszkaniowa na 780 lokali mieszkalnych.

Deweloper planuje dalszą ekspansję.

Spółki należące do Unidevelopment z grupy Unibep nabyły nieruchomości o łącznym obszarze ok. 1,2 ha. Działki położone są w Gdyni w dzielnicy Chylonia. Deweloper zapłacił za nie ok. 13,55 mln zł netto.

Na nieruchomościach planowana jest realizacja I etapu kilkuetapowej inwestycji deweloperskiej. W ramach inwestycji planowana jest realizacja łącznie ok. 780 lokali mieszkalnych.

Budowa projektu ma wystartować w czwartym kwartale 2024 r.

Obsługa procesu inwestycyjnego w ramach inwestycji będzie należała do spółki Unidevelopment.

Zależy nam na szybkim uruchomieniu kolejnych inwestycji. Chcemy sprzedawać znacznie więcej mieszkań - mówił Mariusz Przystupa pytany o najbliższe plany Unidevelopment.

Przypomnijmy, że w kwietniu i w czerwcu 2023 roku spółka pozyskała łącznie 34,9 mln zł z emisj obligacji. Z końcem lipca spółka uplasowała także trzyletnie akcje serii C o łącznej wartości 20 mln zł. Pozyskane środki deweloper przeznaczy na finansowanie obecnych i przyszłych projektów deweloperskich.

Unidevelopment chce powiększyć bank ziemi także w Warszawie i w Poznaniu.

W okolicznościach sprzyjających rozwojowi biznesu w kolejnych latach będziemy systematycznie zwiększali sprzedaż. Nasza spółka ma potencjał, by w dalszej perspektywie powrócić do poziomu, jaki notowała jeszcze przed pandemią - czyli ok. 1 tys. mieszkań rocznie - powiedział Mariusz Przystupa.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl