Unihouse, spółka z portfela Unibep wybuduje w niemieckim Poczdamie osiedle mieszkaniowe Flüchtlingswohnen Potsdam. Powstaną dwa budynki w technologii modułowej. Zamieszkają w nich uchodźcy z Ukrainy.

Unihause wybuduje 50 mieszkań w Niemczech.

Mieszkania powstaną w technologii modułowej.

Inwestorem jest konsorcjum ARGE Flüchtlingswohnen Potsdam

Unihouse, spółka córka Unibep podpisała z konsorcjum ARGE Flüchtlingswohnen Potsdam umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji Flüchtlingswohnen Potsdam. Osiedle będzie zlokalizowane w mieście Poczdam, w Niemczech.

Umowa zakłada zaprojektowanie i realizację 2 budynków o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych, w których znajdzie się łącznie 50 lokali mieszkalnych. Budynki zostaną przeznaczone do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.





Wynagrodzenie Unihouse z tytułu realizacji umowy wynosi ok. 7,9 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 37,7 mln zł netto.

Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2023 roku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na III kwartał 2023 roku, a zakończenie inwestycji na IV kwartał 2023 roku.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje