Unihouse, spółka zależna od Unibep zawarła z AS Rvollveien umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji Arvollveien w Oslo, w Norwegii.

Unihouse wybuduje w Oslo budynek wielorodzinny.

W ramach projektu zaplanowano 22 mieszkania.

Budynek zostanie wybudowany w technologii modułowej.

1 marca 2023 r. Unihouse podpisała z AS Rvollveien umowę na budowę inwestycji Arvollveien w Oslo, w Norwegii. Inwestycja powstanie w technologii modułowej.

Jak podała spółka w komunikacie, w ramach umowy zaprojektowany i zrealizowany zostanie budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajdą się łącznie 22 mieszkania.

Realizacja prac projektowych rozpocznie się w pierwszym kwartale 2023 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na trzeci kwartał 2023 r., a zakończenie inwestycji na drugi kwartał 2024 r.

Z komunikatu wynika, że wartość wynagrodzenia to ok. 54 mln NOK netto (ok. 23,1 mln zł), przy czym ma być ostatecznie ustalona w oparciu o kurs NOK obowiązujący na dzień rozpoczęcia prac budowlanych.

Unihouse poinformował, że szacowana wartość portfela segmentu modułowego reprezentowanego przez spółkę do realizacji na rok 2023 i lata kolejne wynosi ok. 225 mln zł.

