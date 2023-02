Dwa tarasy, winda prowadząca bezpośrednio do apartamentu, cała paleta udogodnień - to atuty penthouse’u na terenie Apartamentów przy Warzelni. W sercu zrewitalizowanego kompleksu Browarów Warszawskich powstała w pełni wykończona przestrzeń.

W Apartamentach przy Warzelni zaprezentowano apartament pokazowy.

Apartament typu penthoue liczy ponad 200 mkw. powierzchni.

Inwestorem projektu Browary Warszawskie jest Echo Investment.

Dwupoziomowy penthouse oferuje 216 mkw. powierzchni i jest ostatnim dostępnym apartamentem na terenie Browarów Warszawskich od Echo Investment. W pełni wykończona przestrzeń premium składa się m.in. z trzech sypialni i łazienek, salonu, osobnej kuchni, a także gabinetu do pracy i łączy w sobie holenderski szyk meblarski, iberyjskie drewno na podłodze oraz polskie spojrzenie na elementy sztukaterii.

- Mieszanka inspiracji z różnych zakątków Starego Kontynentu zaowocowała niebanalną oraz unikatową przestrzenią mieszkalną. Zastosowanie naturalnych materiałów i organicznych tekstur pomogło stworzyć spokojne, przytulne wnętrze, idealne do życia, pracy oraz spędzania czasu wolnego. Co ważne, nabywca nie musi martwić się o wykończenie, wielotygodniowe prace remontowe czy adaptacyjne. My zrobiliśmy to wszystko za niego. Jedyne co ewentualnie pozostaje kupującemu to wybór spersonalizowanych dodatków - podkreśla Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Penthouse liczy dwa poziomy. fot. mat. pras.

Do wnętrza prowadzi strefa wejściowa wykończona marmurem, miedzią i licznymi elementami dekoracyjnymi. Centralnym punktem inwestycji jest salon o ponadstandardowej wysokości przekraczającej sześć metrów. Jego naturalne doświetlenie zapewniają wkomponowane duże okna, a prywatność rolety zewnętrzne z systemem Somfy. Na drugi poziom prowadzą "lewitujące" schody sygnowane hiszpańską marką Porcelanosa, których efekt unoszenia się w powietrzu wzmacnia oświetlenie umieszczone od spodu.

W kuchni zastosowano połączenie bieli i drewna. fot. mat. pras.

- Iberyjski ślad w apartamencie odnajdziemy także w podłodze. Zastosowaliśmy drewnianą powierzchnię z hiszpańskiego dębu od jednego z najbardziej pożądanych producentów - L’Antic Colonial. W kuchni wzrok przyciąga owalna wyspa wykończona lamelami oraz „magicznym” blatem. Na czym polega ta magia? Chodzi o gładką powierzchnię na wierzchu, a także ukrytą wewnątrz płytę indukcyjną - tłumaczy Anna Czub, dyrektor Ggneralny Galerie Venis.

W Penthouse zastosowano meble z holenderskich firm Richmond, Zuiver i HK Living, a także oświetlenie hiszpańskiej marki Aromas. W elementach wykończenia nie brakuje płytek marki Galerie Venis Design, armatury od Porcelanosy oraz sztukaterii firmy Mardom.

Na drugi poziom prowadzą "lewitujące" schody. fot. mat. pras.

Wyjątkowości apartamentowi w centrum Warszawy dodają dwa przestronne tarasy z widokiem na wielofunkcyjny kompleks Browarów Warszawskich i wchodzące w ich skład Apartamenty przy Warzelni. W celu doświadczenia wszystkich atutów penthouse’u deweloper zaprasza na indywidualną prezentację i spacer po jego wnętrzach.

Nabywca penthouse’u premium zamieszka na terenie stołecznego projektu o charakterze destinations. W zrewitalizowanym kwartale ulic Grzybowskiej, Haberbuscha i Schielego oraz Krochmalnej firma Echo Investment spójnie wkomponowała w poprzemysłową historię tego miejsca funkcje mieszkaniowe, usługowe, gastronomiczne i biurowe. Gwarantuje to mieszkańcom inwestycji wszystko co potrzebne do codziennego życia na wyciągnięcie ręki. Apartamenty położone przy Rynku Warzelni stanowią natomiast esencję architektonicznej jakości Browarów Warszawskich i współczesną ikonę kwartału.

