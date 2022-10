Vantage Development ma obecnie ok. 560 mieszkań na wynajem, jednak już wkrótce portfel platformy PRS znacznie się powiększy.

Vantage Development działa w segmencie PRS od około roku.

Vantage Rent to marka oferująca mieszkania w formule najmu długoterminowego.

Deweloper chce do 2025 roku wybudować 11 tys. mieszkań na wynajem.

Vantage Development ma przed sobą bardzo intensywne pięć miesięcy prac nad rozbudową platformy mieszkań na wynajem.

Do końca pierwszego kwartału 2023 r. nasze portfolio mieszkań na wynajem urośnie do ponad 2 tysięcy - mówi Joanna Kubiak, dyrektor sprzedaży i marketingu Vantage Development.

Tylko do końca bieżącego roku deweloper chce wprowadzić na rynek ok. 800 jednostek mieszkalnych z segmentu PRS.

Duże miasta pod wynajem

Deweloper posiada mieszkania, m.in. we Wrocławiu i w stolicy Wielkopolski. W 2021 roku rozpoczął się wynajem lokali w trzech wrocławskich inwestycjach dewelopera (Małopanewska 4, Legnicka 33, Buforowa 89), a na początku 2022 spółka Vantage Development wystartowała z najmem mieszkań w ramach swojego pierwszego projektu w Poznaniu, przy ul. Hawelańskiej 2. Nowe mieszkania powstaną, m.in. w Łodzi. Projekt przy ul. Tuwima 64 obejmie ponad 250 mieszkań.

- Około 60 proc. naszych najemców to ludzie młodzi, do 30. roku życia, 25 proc. wynajmujących to osoby do 40. roku życia - mówiła Joanna Kubiak podczas prezentacji raportu „Mieszkaniówka na rozdrożu. Jak pandemia, wojna i inflacja zmieniają rynek mieszkaniowy?” przygotowanego przez Cushman & Wakefield. - W całym portfelu mieszkań, którymi dysponujemy w ramach platformy, 30 proc. najemców to cudzoziemcy - dodała.

Przypomnijmy, TAG Immobilien przejął w 2019 roku 100 procent udziałów w Vantage Development. Transakcja ta była kontynuacją strategii TAG na kolejne lata, która zakłada ekspansję na nowe rynki, w tym rozbudowę portfela mieszkań na wynajem TAG w Polsce.

