Victoria Dom wprowadziła do sprzedaży 6. etap inwestycji Olchowy Park. Oferta osiedla zlokalizowanego na warszawskiej Białołęce powiększy się o 145 mieszkań. Zakończenie budowy planowane jest na IV kw. 2024 r.

6. etap osiedla Olchowy Park już w sprzedaży.

Inwestycja powstaje w Warszawie na Białołęce.

Ceny rozpoczynają się od 306 tys. zł.

Olchowy Park 6 to osiedle przy ul. Mańkowskiej na warszawskiej Białołęce. W dwóch budynkach zaprojektowano 145 mieszkań z układem od 1 do 5 pokoi w metrażu od 26 do 85 mkw. powierzchni. Ceny zaczynają się od 306 tys. zł, a kończą na kwocie 772 tys. zł. W ofercie dostępne są mieszkania spełniające kryteria programu „Bezpieczny Kredyt 2%”.

Nie tylko najmniejsze metraże

Eksperci zajmujący się rynkiem nieruchomości zwracają uwagę, że kurczy się oferta nowych mieszkań w największych miastach. Podkreślają, że tendencja dotyczy głównie lokali do 400 tys. zł.

- Victoria Dom prowadzi obecnie 11 inwestycji. W naszych projektach wciąż jest dostępnych wiele mieszkań odpowiadających kryteriom programu „Bezpieczny Kredyt 2%” – mówi Ewa Rathe-Głowacka, dyrektor marketingu Victorii Dom.

Dodaje, że lokale o mniejszych metrażach zawsze sprzedają się w pierwszej kolejności, a program „Bezpieczny Kredyt 2%” podkręcił ten trend.

