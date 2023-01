Victoria Dom w minionym 2022 r. zakontraktowała 1208 lokali. To o około jedną czwartą mniej niż w poprzednim roku. Zarząd dewelopera ocenia, że okres spadków już się skończył.

Victoria Dom spodziewa się stabilizacji popytu a następnie wzrostu sprzedaży w drugiej połowie roku.

Wszystko wraz ze znikaniem presji inflacyjnej oraz planowanym wprowadzeniem rządowego programu wsparcia zakupu pierwszego mieszkania.

Spółka planuje wprowadzenie w br. do sprzedaży kolejnych projektów w Warszawie i Krakowie oraz ekspansję na rynku trójmiejskim.

Deweloper Victoria Dom w ramach działalności prowadzonej na polskim rynku sprzedał w minionym 2022 roku łącznie 1208 mieszkań. To o około 25 proc. mniej niż w poprzednim roku, kiedy zakontraktowano 1607 lokali. W samym czwartym kwartale minionego roku zawarto 238 umów w porównaniu do 320 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie w całym minionym roku spółka przekazała właścicielom 1211 gotowych lokali względem 1274 wydanych w 2021 r. Mniejsza liczba oddanych mieszkań wynikała z opóźnień w realizacji inwestycji spowodowanych problemami w zaopatrzeniu oraz powrotem podwykonawców z Ukrainy do swojego kraju. W efekcie nastąpiło przesunięcie terminu oddania ponad kilkuset mieszkań na 2023 r.

Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników w bardzo trudnym 2022 r. Ustabilizowanie popytu w ostatnim kwartale minionego roku sugeruje, że okres spadków sprzedaży mamy już za sobą. Ruch klientów w naszych biurach powoli się zwiększa. W drugiej połowie tego roku oczekujemy ożywienia sprzedaży wraz ze znikaniem presji inflacyjnej. Dodatkowy impuls popytowy powinno stanowić planowane wprowadzenie rządowego programu wsparcia przy zakupach pierwszego mieszkania. Oczekujemy, że w bieżącym roku koszty produkcji ustabilizują się na wyższym poziomie, co wpłynie również na wzrost cen mieszkań - powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Victoria Dom zakłada dalszą ekspansję. Poza rozwojem kolejnych projektów na obsługiwanym rynku warszawskim i krakowskim w 2023 r. zamierza wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta.

Trudno dzisiaj szacować wielkość możliwej do zrealizowania sprzedaży w 2023 r. Zakładamy jednak osiągnięcie kontraktacji na poziomie co najmniej 1500 mieszkań lub więcej – dodał Waldemar Wasiluk.

W ramach działalności na rynku niemieckim w 2022 r. Victoria Dom sprzedała poprzez swoje spółki łącznie 93 mieszkania w Berlinie i Lipsku o wartości ponad 42 mln euro (w 2021 r. sprzedano 33 mieszkania o wartości 18,6 mln euro). W bieżącym roku oczekiwana jest sprzedaż na zbliżonym poziomie.

