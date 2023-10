Victoria Dom w trzecim kwartale br. sprzedała 736 mieszkań. To rekordowy wynik, o 65 proc. lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Narastająco przez pierwszych dziewięć miesięcy tego roku firma zakontraktowała 1 619 lokali.

Victoria Dom w trzecim kwartale br. sprzedała o 65 proc. więcej mieszkań niż rok temu.

Firma w III kwartale sprzedała 736 lokali mieszkalnych.

Narastająco po dziewięciu miesiącach firma osiągnęła już lepsze wyniki niż w dotychczas rekordowym całym 2021 roku.

Deweloper Victoria Dom w ramach działalności prowadzonej na rynku polskim, podpisał w trzecim kwartale br. 736 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych. Oznacza to wzrost o 65 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy sprzedano 445 lokali. Narastająco przez pierwsze trzy kwartały tego roku zakontraktowanych zostało 1619 mieszkań, co jest wynikiem o 67 proc. lepszym niż w pierwszych dziewięciu miesiącach zeszłego roku, kiedy zawarto 970 umów z nabywcami.

Pod względem sprzedażowym miniony trzeci kwartał br. był dla nas najlepszym okresem w historii. Narastająco po dziewięciu miesiącach osiągnęliśmy już lepsze wyniki niż w dotychczas rekordowym całym 2021 roku. Zainteresowanie oferowanymi przez nas mieszkaniami jest wspierane przez rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Spodziewamy się jednak, że ten duży popyt nieco spowolni w perspektywie kolejnych dwóch, trzech kwartałów, ze względu na limity z jakimi będziemy mieli do czynienia od przyszłego roku. Z racji wydłużonej procedury wydawania decyzji dotyczącej przyznania kredytu, już teraz ostrożnie podchodzimy do podpisywania umów z klientami, zwracając uwagę na to czy będą oni mieli zapewnione finansowanie - powiedział Waldemar Wasiluk, wiceprezes zarządu Victoria Dom.

Wiceprezes dodał jednocześnie, że ponownego skoku popytu spodziewa się połowie przeszłego roku.

Oczekujemy, że poziom stóp procentowych będzie nadal się obniżał. Pozwoli to na zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych dla klientów kupujących mieszkania na własne potrzeby oraz na cele inwestycyjne, których nie obejmuje program rządowy. Dlatego zamierzamy na bieżąco wprowadzać do sprzedaży kolejne etapy popularnych osiedli oraz nowe inwestycje, dopasowując ich skalę do aktualnych warunków rynnowych - podkreślił Waldemar Wasiluk.

Victoria Dom posiada rozbudowany bank ziemi systematycznie uruchamiając nowe inwestycje i kolejne etapy popularnych osiedli. W Polsce aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej oraz przygotowuje się do wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje