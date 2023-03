Victoria Dom poinformowała o rozpoczęciu programu inwestycyjnego z gwarantowanym zyskiem 7,5 proc. rocznie. Dotyczy to wszystkich inwestycji dewelopera w Warszawie i Krakowie.

Inwestycje w nieruchomości pod wynajem to wciąż dobry sposób na bezpieczne lokowanie oszczędności. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Victoria Dom oferuje program inwestycyjny z gwarantowanym zyskiem 7,5 proc. rocznie.

Program inwestycyjny to gwarancja pomocy na każdym etapie zarządzania procesem najmu - od zakupu i odbioru mieszkania, przez wykończenie i przygotowanie lokalu do najmu, pozyskanie najemcy oraz zapewnienie nieprzerwanego najmu i pomoc we wszystkich aspektach prawnych oraz administracyjnych. Inwestorzy mają przez 2 lata zagwarantowany przychód 7,5 proc. rocznie od wartości zakupu mieszkania. Czynsz z najmu jest wypłacany co miesiąc, niezależnie od koniunktury.

- Równie ważne jak zysk jest bezpieczeństwo i wygoda klientów. Eksperci Move Investments zajmują się wszystkimi aspektami technicznymi umowy oraz, oczywiście, samym wynajmem lokali. Bezpieczeństwo inwestorów gwarantuje notarialnie poświadczona własność lokalu - wyjaśnia Ewa Rathe-Głowacka, dyrektor marketingu Victorii Dom.

W 2022 roku odnotowano rekordowy wzrost cen najmu, w ciągu kilku miesięcy w niektórych miastach nawet o 20-30 proc. Szybkiemu rozwojowi tego rynku sprzyja przede wszystkim znaczne ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych na własne mieszkanie.

Według ekspertów Otodom średnia cena wynajmu mieszkania w Polsce w styczniu 2022 r. wynosiła 2 242,50 zł. Natomiast rok później najemcy musieli zapłacić średnio o ponad 28 proc. więcej, w tym w Krakowie o ponad 36 proc., a w Warszawie o 22 proc.

- Program Inwestycyjny poszerzający ofertę Victorii Dom był dla nas oczywistym krokiem. Nasze mieszkania w Warszawie i Krakowie, z przemyślanym wykorzystaniem każdego metra powierzchni są atrakcyjne dla kupujących lokale na własność, ale także doskonale spełniają funkcję lokali pod wynajem – wyjaśnia Ewa Rathe-Głowacka.

