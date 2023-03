Cordia Polska zakończyła budowę I etapu inwestycji Villa Jaśkowa Dolina w gdańskim Wrzeszczu. W marcu rozpoczęło się przekazywanie kluczy przyszłym mieszkańcom osiedla.

Trwa budowa oraz sprzedaż II etapu, którego planowane zakończenie to pierwszy kwartał 2024 roku.

W pierwszym etapie realizacji inwestycji Villa Jaśkowa Dolina powstały mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, od 31 do 155 mkw.

Przyszli lokatorzy mają do dyspozycji zarówno funkcjonalne kawalerki, jak i wygodne kilkupokojowe apartamenty, w tym dwupoziomowe na najwyższych kondygnacjach budynku.

Wszystkie lokale na piętrach Villa Jaśkowa Dolina posiadają przestronne balkony, natomiast do mieszkań na parterach przylegają prywatne ogródki o powierzchni do 200 mkw. Na terenie I etapu inwestycji zostały zaprojektowane liczne punkty wypoczynku i rekreacji m.in. biblioteka ogrodowa, miejsca do ćwiczeń, plac zabaw oraz altany z hamakami i leżakami. Place zabaw znajda sie również w II etapie realizacji.

– Jest to nasz pierwszy projekt mieszkaniowy w Trójmieście – pierwszy w ramach strategii rozwoju poza Warszawą i Krakowem. Atrakcyjne usytuowanie inwestycji oraz szeroki wybór metraży sprawiają, że nasza gdańska oferta cieszy się dużym zainteresowaniem – zarówno wśród klientów szukających komfortowego lokum dla siebie lub dzieci, jak i w gronie osób chcących bezpiecznie ulokować swoje oszczędności. Widać to po sukcesie sprzedaży I etapu, w którym zostały już tylko 4 ostatnie wolne mieszkania. Obecnie trwa realizacja II etapu osiedla ​–mówi Tomasz Łapiński, dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi Cordia Polska.

Inwestycję wyróżniają dopracowane części wspólne, m.in.: elegancko wykończone korytarze i cichobieżne windy. Zaplanowano tu też pomieszczenia na rowery i wózki, miejsca parkingowe dla aut elektrycznych i komórki lokatorskie. Projekt został także wzbogacony o ekologiczne rozwiązania.

W inwestycji Cordii zaprojektowano m.in. ogrody deszczowe wspierające retencję wody, poidełka i budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla owadów.

Teren osiedla wyposażono w niezbędne elementy małej architektury, pozwalające na codzienną rekreację zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dodatkowo kompleks otoczony jest dużą ilością zieleni, która gwarantuje przyszłym mieszkańcom więcej prywatności.

Na popularność osiedla Villa Jaśkowa Dolina by Cordia wpływ ma również wyjątkowa lokalizacja. Bliskość Parku Leśnego Jaśkowej Doliny sprawia, że mieszkania w tej inwestycji chętnie wybierają osoby, które cenią sobie życie w zgodzie z naturą. W okolicy dostępne są też szkoły, uczelnie wyższe, oraz bogate zaplecze rozrywkowo-usługowe, co doceniają klienci szukający lokali na wynajem długoterminowy. Dużym plusem inwestycji jest również możliwość wygodnego korzystania z rozwiniętej komunikacji miejskiej. W niedalekiej odległości znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy.

W II etapie inwestycji powstaną 4 budynki, a w nich 118 mieszkań od 34 do 131 m kw. Łącznie w otulinie Parku Jaśkowej Doliny powstanie ponad 200 mieszkań w 9 kameralnych budynkach. Zakończenie II etapu inwestycji przewidywane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Osiedle Villa Jaśkowa Dolina w 2021 r. otrzymało prestiżową nagrodę CIJ Awards Poland w kategorii „Best Upcoming Residential Development”.

Osiedle zaprojektowała pracownia MS Architektura, a generalnym wykonawcą projektu jest firma Strabag.

