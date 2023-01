W 2023 roku banki będą kontynuowały zawiązywanie rezerw na walutowe kredyty hipoteczne. W skutek wzrostu stóp procentowych dla klientów banków atrakcyjność zawierania ugód zmniejszyła się - ocenił Michał Fidelus, analityk Biura Maklerskiego Pekao.

Banki zwiększają rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne.

Na koniec III kwartału 2022 roku wartość rezerw na kredyty CHF zawiązanych przez banki giełdowe wyniosła około 26-27 mld zł.

Największych nominalnie rezerw spodziewane są w Millennium, Santander Banku czy BNP Paribas BP.

Rezerwy mogą pojawić się również w mBanku.

W minionym roku banki skupiły swoje działania m.in. na tworzeniu rezerw na walutowe kredyty hipoteczne. Jak informuje Fidelus, podyktowane to było m.in. utrzymującą się wysoką liczbą pozwów ze strony klientów, zapadającymi wyrokami oraz oraz statystyką wskazująca na wysokie prawdopodobieństwo wygranej przez klientów.

Dodał, że pomimo, że banki wyraźnie zwiększyły obrezerwowanie portfela walutowego, w 2023 r. spodziewamy się kontynuacji tworzenia rezerw.

- Nie zakładamy zmian w statystykach wygranych, liczba wyroków może być podobna lub nawet wyższa, a jednocześnie nie spodziewamy się znaczącego spadku liczby pozwów. Kluczowym elementem pozostaje orzeczenie TSUE odnośnie do kosztu kapitału – opinię rzecznika mamy poznać w lutym, natomiast sam wyrok może zapaść w kolejnych miesiącach - powiedział Fidelus.

Analityk ocenił, że na koniec III kwartału 2022 roku wartość rezerw na kredyty CHF zawiązanych przez banki giełdowe wyniosła około 26-27 mld zł. Dodał, że jeżeli dodamy do tego banki nienotowane, zbliżymy się do kwoty 40 mld zł rezerw w tym sektorze.

Oprócz ścieżki sądowej część klientów banków decyduje się na zawarcie ugody. Zdaniem Fidelusa atrakcyjność tego rozwiązania z punktu widzenia kredytobiorców zmniejszyła się na skutek wzrostu stóp procentowych.

- Proces realizacji ugód będzie jednak z pewnością postępował, bo wydaje się, że jest to właściwy kierunek prowadzący do redukowania ekspozycji na walutowe kredyty hipoteczne. Nie bez znaczenia dla skłonności klientów do ugód będzie też kurs złotego - zaznaczył analityk.

Z początkiem lutego rozpoczyna się sezon publikacji wyników za 2022 rok przez giełdowe banki. BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Millennium zapowiedziały już, że w IV kwartale zawiążą kolejne rezerwy na kredyty CHF.

Po bardzo wysokiej rezerwie dokonanej w III kwartale 2022 roku najwyższy wskaźnik obrezerwowania wykazuje obecnie mBank, natomiast w naszym przekonaniu prawdopodobne jest, że rezerwy w obecnym roku zobaczymy we wszystkich bankach zaangażowanych w walutowe kredyty hipoteczne - powiedział Fidelus.

Największe nominalnie rezerw spodziewane są w Millennium, Santander Banku czy BNP Paribas BP. Analityk zakłada, że również w mBanku pojawią się rezerwy. Powinny to być wartości niższe niż w 2022 r., ale nadal istotne.

BNP Paribas Bank Polska zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że w wynikach IV kwartału 2022 roku utworzy rezerwę na portfel kredytów CHF w wysokości ok. 383 mln zł. Bank podał, że wzrost rezerwy w porównaniu do poprzednich kwartałów 2022 r. jest głównie związany z napływem nowych pozwów sądowych, a także liczbą ugód zawieranych z klientami, mających na celu konwersję kredytów w CHF na PLN. Bank podał, że na koniec 2022 roku łączna wartość rezerwy na portfel kredytów CHF wyniesie ok. 1,9 mld zł.

O zawiązaniu rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi informował także Bank Millennium. Wysokość tej rezerwy na kredyty udzielone przez bank wynieść ma w IV kwartale 475 mln zł, a wartość bilansowa tych rezerw na koniec grudnia 2022 roku na portfel kredytów udzielonych przez bank wynieść ma 5.028 mln zł. Później bank informował o zmianie wartości tej rezerwy na 4.986 mln zł - podaje PAP Biznes.

