Wciąż, mimo inflacji i wyraźnego wzrostu cen, istnieje możliwość kupna wykończonego mieszkania dwupokojowego za 300-400 tysięcy złotych. Pod jednym warunkiem. Ceny na tym poziomie są realne w miejscowościach poniżej 100 tysięcy mieszkańców.

To właśnie w miastach o tej wielkości wartość zakupu mieszkań potrafi być nawet dwukrotnie niższa niż w dużych aglomeracjach.

Biorąc dodatkowo pod uwagę wysokość stałych opłat takich jak czynsz i cena wynajmu, mniejszych o około 30 proc. w porównaniu z metropoliami, stopa zwrotu z inwestycji w miejscowości zamieszkiwanej przez ok. 30-50 tysięcy osób jest wyższa i następuje szybciej.

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 1,2-1,4 mln mieszkań przeznaczonych na wynajem. Co istotne - potrzeby rynku są jednak dużo większe. Z uwagi na liczne ekonomiczne czynniki zewnętrzne, takie jak m.in. rosnące stopy procentowe czy wysoka inflacja, zdolność kredytowa wielu Polaków spadła. W rezultacie musieli oni odłożyć w czasie marzenia o własnym „M”. Ale istnieje jeszcze jedna grupa, do której może być skierowana oferta mieszkań na wynajem – to osoby zainteresowane tzw. wynajmem krótkoterminowym – pracujące zdalnie czy podróżujące w celach turystycznych. Z kolei osoby inwestujące w ten rodzaj nieruchomości widzą w nich szansę na wyższy dochód niż z wynajmu długoterminowego.

Zauważamy trend wzrostowy, jeśli chodzi o zainteresowanie nowymi mieszkaniami na rynku. Klienci do nas wracają, aby zainwestować w nieruchomość. Kupują dla siebie, rodziny, ale także – co jest coraz częstszym zjawiskiem – na wynajem - mówi Andrzej Dąbrowski, prezes zarządu Novdom.

Zysk z wynajmu mieszkania dwupokojowego np. w Mławie (gdzie liczba mieszkańców przekracza nieco ponad 30 tys.) może być wyższy o 22 proc. w stosunku do takiego samego metrażu np. w Gdańsku, co w skali roku daje realny zysk. Różnica ta wynika nie tylko z niższych cen gruntów, a tym samym wartości rynkowej mieszkania, ale również z kosztów eksploatacji, takich jak czynsz czy średnia wysokość opłat za wynajem. Roczna stopa zwrotu z inwestycji w takie mieszkanie to wówczas blisko 6,5 proc. - wynika to z wysokości średnich stawek czynszu za wynajem, bez opłat. Dla porównania, w Mławie są to kwoty ok.1700 zł, w Gdańsku natomiast – ok. 2900 zł.

Własny dom czy mieszkanie to symbol stabilizacji, a tym samym wciąż jedno z najpopularniejszych marzeń Polaków. Według, przeprowadzonego w 2022 roku przez Panel Badawczy Ariadna, badania „Nie ma jak w domu – czyli jak mieszkają Polacy”, 2 na 3 Polaków ma mieszkanie własnościowe, jednak jest to ściśle skorelowane z wiekiem. Około dwa razy mniej osób w wieku 18-24 lata (39 proc. respondentów) ma własne „M” w porównaniu do 40- czy 50-latków (77 proc. badanych).

Pierwsze mieszkanie własnościowe Polacy kupują najczęściej po 35. roku życia. Jest to związane z koniecznością zaoszczędzenia odpowiedniej kwoty przeznaczonej na wkład własny i uzyskania wymaganej zdolności kredytowej. Tym samym, młodzi ludzie z konieczności częściej mieszkają̨ w wynajmowanych lokalach - wyjaśnia Łukasz Majkowski, Kierownik Produktu w Novdom.

- Zauważamy nowe motywacje klientów do zakupu mieszkania, dlatego chcemy pokazać, że my również się zmieniamy, rozwijamy i dywersyfikujemy nasze plany biznesowe. Decydując się na wdrożenie zmian w identyfikacji wizualnej Novdom, uprościliśmy nasz przekaz: Novdom to dom dla każdego. Tworząc firmę, od samego początku widzieliśmy potencjał w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Ładne i atrakcyjne otoczenie, dobrze skomunikowane lokalizacje – a co najważniejsze – konkurencyjne cenowo względem dużych aglomeracji - mówi Adrzej Dąbrowski.

Z uwagi na zmieniające się czynniki gospodarczo-ekonomiczne, istotny jest sposób lokowania zaoszczędzonego kapitału. Oprocentowanie na lokatach wynosi obecnie średnio ok. 7 proc. podczas gdy w lutym 2023 roku inflacja w Polsce wyniosła 18,4 proc. r/r i był to najwyższy odczyt od 1996 roku. Oznacza to, że posiadane na koncie bankowym oszczędności szybko tracą na wartości.

Alternatywną możliwością lokaty kapitału jest zakup mieszkania na wynajem w mniejszej miejscowości. Potrzeby lokalowe są podobne jak w większych miastach. Z uwagi na ich wartość rynkową są sposobem na długoterminową lokatę oszczędności, z możliwością zwrotu z inwestycji w ciągu 15 lat.

