W III kwartale 2022 r. GK Dom Development SA sprzedała 703 lokale netto - 414 w Warszawie, 161 w Trójmieście, 87 we Wrocławiu i 41 w Krakowie. Łącznie, w ciągu 9 miesięcy 2022 r., Grupa sprzedała 2 262 lokale, o 24% mniej niż w rekordowym 2021 r.

Wolumen transakcji mieszkań w Dom Development uległ zmniejszeniu, zaś większość sprzedaży stanowiły zakupy ze środków własnych klientów, bez wsparcia kredytem hipotecznym.

W Grupie Dom Development udział transakcji gotówkowych wzrósł w minionym kwartale do rekordowego poziomu niemal 75%.

Jak podała firma, największą kwartalną sprzedaż odnotowano w projektach: Metro Zachód (90 lokali), Przystanek Międzylesie (55) i Apartamenty Koło Parków (36) w Warszawie, Górka Narodowa (39 lokali) w Krakowie oraz Synteza (31) w Trójmieście.

W III kwartale 2022 roku Grupa przekazała 420 lokali, w tym 241 lokali w Warszawie, 141 w Trójmieście, 24 we Wrocławiu oraz 14 w Krakowie.

Na wynik finansowy za III kwartał 2022 r. wpływają głównie przekazania w projektach: Stacja Grochów (166 lokali) w Warszawie oraz Zielony Południk (130 lokali) w Trójmieście.

Łącznie, w ciągu 9 miesięcy 2022 roku, Grupa przekazała 2 598 lokali wobec 2 521 lokali rok wcześniej.

Trudny okres na rynku mieszkaniowym

Jak czytamy w informacji spółki, III kwartał 2022 roku na rynku mieszkaniowym był okresem bardzo wymagającym. Tąpnięcie na rynku kredytów hipotecznych, będące efektem podwyżek stóp procentowych oraz zaostrzenia kryteriów obliczania zdolności kredytowej, w praktyce pozbawiło większość naszego społeczeństwa możliwości zakupu mieszkania. Negatywny wpływ tej sytuacji odczuli przede wszystkim deweloperzy koncentrujący się na segmencie popularnym oraz działający w mniejszych miastach.

Najlepiej prosperujące aglomeracje kraju, w których działa Grupa Dom Development, pozostały względnie stabilne, choć ich również nie ominęło spowolnienie - podaje spółka.

Rekord transakcji gotówkowych

Inflacja oraz silny rynek najmu niezmiennie zachęcały do lokowania oszczędności w nieruchomości. W Grupie Dom Development udział tzw. transakcji gotówkowych wzrósł w minionym kwartale do rekordowego poziomu niemal 75%.

"Warto jednak podkreślić, że wciąż obserwujemy duże zainteresowanie zakupem mieszkania, do którego w wielu przypadkach nie dochodzi ze względu na skrajnie rygorystyczne kryteria oceny zdolności kredytowej i wysokie stopy procentowe" - podaje firma.

Wyhamowanie nowych projektów

Jak czytamy w informacji Dom Development, także deweloperzy, zwłaszcza mniejsi, doświadczali utrudnionego dostępu do finansowania, co poskutkowało wyhamowaniem nowych projektów. W efekcie, podaż utrzymywała się na względnie niskim poziomie, stabilizując ceny mieszkań mimo zmniejszonego popytu. W obecnej sytuacji silny bilans oraz niski koszt zabezpieczonego finansowania

Wyhamowanie nowych inwestycji znajduje odzwierciedlenie w kosztach budowy – ceny materiałów budowlanych w minionym kwartale były względnie stabilne, zaś dostępność i elastyczność cenowa podwykonawców wyraźnie wzrosły. Grupa Dom Development jest beneficjentem tej sytuacji dzięki własnym generalnym wykonawcom - informuje spółka.

"Branża deweloperska mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami. Nasz rynek, choć stosunkowo młody, w ostatnich latach znacząco dojrzał i większość spółek racjonalnie zarządza skalą inwestycji w zmiennym otoczeniu, przy utrudnionym dostępie do kosztownego kapitału. Jako Grupa Dom Development od ponad 25 lat prowadzimy biznes ze świadomością, że działamy w branży cyklicznej. Silna marka, wysoka jakość oferty oraz bezpieczna pozycja finansowa pozwalają nam ze spokojem prowadzić działalność w tych trudnych czasach, w gotowości do elastycznego reagowania na nadarzające się okazje rynkowe" - podali w komentarzu do raportu za III kwartał Jarosław Szanajca – prezes zarządu oraz Leszek Stankiewicz – wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy.

Dom Development S.A. to deweloper mieszkaniowy funkcjonujący na rynku od 1996 roku. Grupa Kapitałowa Dom Development prowadzi działalność na terenie Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia.

Akcje Dom Development S.A. notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od października 2006 roku.

