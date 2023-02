Przygotuj się na zmianę pory roku dzięki małym drobiazgom. Krajobraz staje się coraz bardziej zielony i kolorowy. Nadszedł czas, aby wykorzystywać dłuższe dni.

Wystarczy dodać kilka kolorowych poduszek, świeczników albo zegar, aby nadać każdemu pokojowi zupełnie odmienny charakter.

Wazony ze świeżymi (albo sztucznymi) kwiatami zawsze ożywi każde wnętrze.

W JYSK można zaopatrzyć się w wiele dodatków, które ożywią wnętrza.

Dekorowanie mieszkania nie kończy się nigdy. Zawsze znajdzie się jakiś kącik, albo półka, która może być jeszcze piękniejsza. Po każdym remoncie i metamorfozie przychodzi moment kupowania dekoracji, i to właśnie on jest często najprzyjemniejszy. To właśnie wtedy można poszaleć w kupowaniu wyposażenia kuchni, ramek, wazonów i świeczek! I to do kilku pomieszczeń.

Dodatki i dekoracje to też najważniejsze punkty weekendowych metamorfoz, które nie wymagają czasochłonnych i drogich remontów. Powieszenie na ścianie obrazków, przesadzenie kwiatów do nowych doniczek albo włożenie świeżych kwiatów do wazonów i od razu pomieszczenia nabierają nowego blasku.

Elementy dekoracyjne w pomieszczeniu mogą mieć mocne, kontrastowe kolory, które będą się wyróżniały na tle bardziej stonowanych odcieni ścian i mebli. Obrazy na ścianach, kolorowe doniczki wstawione w kwietnik, fikuśne figurki w wyrazistych kolorach ziemi (ceglanym, butelkowej zieleni, świecącym srebrnym i złotym) będą się wyróżniały na tle szarych i beżowych ścian i świetnie pasowały do drewnianych mebli.

