Realizacja kompleksu mieszkaniowego Nowa Drożdżownia została początkowo podzielona na trzy etapy. W pierwszej kolejności na terenie inwestycji powstanie 28 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z 56 lokalami o pow. ok. 90-137 mkw. Następnie niskie 2-piętrowe budynki wielorodzinne, w których znajdą się 53 mieszkania o pow. 40-95 mkw. W ostatnim z etapów zaplanowano realizację 40 lokali mieszkalnych o pow. 34-91 mkw. Docelowo etapów inwestycji będzie więcej, a wszystkich mieszkań i domów łącznie 400. W kolejnej fazie prac nastąpi rewitalizacja zabytkowego budynku pofabrycznego. Na terenie inwestycji znajdą się lokale usługowe oraz sklepy. W budynkach przewidziano garaż podziemny, a domy wyposażone zostaną w prywatne ogródki. Na terenie obiektu powstaną również miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.

Nowa Drożdżownia to również nowe otwarcie, jeśli chodzi o lokalizacje Krakowa. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Bieżanów ma do zaoferowania dużo więcej niż niektóre “topowe” dzielnice tego miasta. Przewagą nad innymi rejonami jest m.in. bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska, stacja kolei łącząca Drożdżownię z Dworcem Głównym, lotniskiem czy Wieliczką, a także bliskość obwodnicy, która pozwala uniknąć zakorkowanych ulic, co w naszym mieście jest wartością nie do przecenienia. Poza tym lokalizacja inwestycji gwarantuje mieszkańcom wygodny dostęp do wielu miejsc niezbędnych do codziennego funkcjonowania – sklepów, szkół, punktów medycznych, lokali gastronomicznych czy bogatej oferty kulturalnej. Do tego mamy tutaj do czynienia z wyjątkową architekturą – pragniemy scalić ze sobą teraźniejszość i przeszłość, dlatego zależy nam na przywróceniu blasku starym budynkom fabrycznym i uwypukleniu historycznego aspektu tego miejsca, stąd też sama nazwa inwestycji i jej loftowy charakter – mówi Krzysztof Tętnowski, prezes zarządu Tętnowski Development.