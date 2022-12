W listopadzie 2022 roku ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły o 8 proc. rdr, a na rynku pierwotnym o 11 proc. - podaje Otodom. Średnia cena metra kwadratowego wynosiła średnio 10,3 tys. zł za mkw. na rynku pierwotnym i 9,6 tys. zł na wtórnym.

Na rynku pierwotnym w listopadzie w 11 z 18 miast zanotowano dwucyfrowe wzrosty.

Jak wyjaśnia Otodom, ceny mieszkań w Polsce od kilku miesięcy utrzymują się na zbliżonym poziomie, co w obecnej sytuacji makroekonomicznej oznacza, że realnie spadły. Jednak porównania do poziomów sprzed roku zdają się przeczyć tej tezie.

- W listopadzie wzrost dla całej Polski liczony rok do roku wyniósł 8 proc. na wtórnym i 11 proc. na pierwotnym rynku mieszkaniowym. Co ciekawe, w czterech miastach wojewódzkich droższe były mieszkania z drugiej ręki - podaje Otodom.

W opinii analityków, którzy odnoszą się do informacji wynikających ze wszystkich ofert sprzedaży na Otodom, średnia cena metra kwadratowego w mieszkaniach z rynku wtórnego jest niższa od tej dla rynku pierwotnego - w listopadzie 2022 r. wynosiła średnio 10,3 tys. zł na rynku pierwotnym i 9,6 tys. zł za mkw. na wtórnym.

Spadło natomiast tempo sprzedaży mieszkań. W opinii Otodom jest to związane z utrudnieniami w dostępie do kredytów mieszkaniowych.

- Od zakończenia wakacji na rynku wtórnym odnotowaliśmy minimalne spadki: o 0,2 proc. we wrześniu i o 0,4 proc. w październiku. Listopad przyniósł jednak wyrównanie i wzrost o 0,2 proc. I choć miesiąc do miesiąca różnica jest praktycznie niezauważalna, to w ujęciu rocznym wzrost cen mieszkań z drugiej ręki wyniósł aż 8 proc. - powiedziała Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

W porównaniu do cen sprzed roku mieszkania od deweloperów zdrożały bardziej, bo o 11 proc. Pozytywną informacją może być natomiast to, że ceny w inwestycjach deweloperskich, które w ostatnim miesiącu trafiły do sprzedaży na siedmiu największych rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Łódź) praktycznie nie wzrosły.

Otodom podaje, że choć poszczególne z analizowanych 18 miast różnią się od siebie istotnie wielkością oferty, cenami czy specyfiką rynku, w większości z nich dynamika wzrostu cen jest większa na rynku pierwotnym.

- W większości również średnia cena metra kwadratowego jest wyższa w przypadku mieszkań od deweloperów. Są jednak cztery wyjątki. W Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie i Warszawie ceny ofertowe mieszkań dostępnych w sprzedaży na rynku wtórnym były w listopadzie 2022 r. wyższe niż te na pierwotnym. Największą, ponad 9 proc. różnicę widać było w Rzeszowie, gdzie średnia cena mieszkań z rynku wtórnego wyniosła 8,7 tys. zł za mkw. Równie imponujące wydają się ceny na rynku w Gdańsku, gdzie mieszkania z drugiej ręki były o 1 tys. zł droższe w przeliczeniu na metr kwadratowy niż te od deweloperów - napisano.

Z danych Otodom wynika, że na rynku pierwotnym w listopadzie w 11 z 18 miast zanotowano dwucyfrowe wzrosty. Liderem pod tym względem jest Olsztyn, gdzie po 20 proc. podwyżce mieszkania od deweloperów sprzedawane są średnio po 9,4 tys. zł za mkw. W czołówce cen natomiast pozostaje Warszawa, Kraków i Gdańsk ze średnimi cenami wynoszącymi odpowiednio: 13,3 tys., 11,9 tys. i 11,8 tys. zł za mkw. Jedynym w całej stawce miastem gdzie w porównaniu do listopada 2021 r. zapłacić trzeba było mniej, była Zielona Góra.

