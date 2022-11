PFR Nieruchomości wybuduje pierwsze osiedle w Szczecinie. W ramach projektu powstanie 800 mieszkań na wynajem, a także część rekreacyjno- usługowa.

Fort Polska to pracownia, która zaprojektuje osiedle z mieszkaniami na wynajem przy ul. Starkiewicza w Szczecinie.

Projekt przygotowuje PFR Nieruchomości.

Osiedle będzie składało się z 9 budynków z mieszkaniami na wynajem, a także z części rekreacyjno- usługowej.

Budynek zostanie zaprojektowany w technologii BIM czyli Building Information Modeling.

Osiedle powstanie na blisko sześciohektarowej działce zlokalizowanej w centralnej części Szczecina w otoczeniu ulic Starkiewicza, Grudziądzkiej i Generalskiej. Na terenie należącym do PKP dawniej znajdował się dworzec towarowy Pomorzany, którego początki sięgają końcówki XIX wieku. Jest na nim wiata peronowa oraz dawne budynki magazynowe, które zostaną zaadaptowane do współczesnych funkcji.

- To nasze kolejne wspólne przedsięwzięcie z PKP. Projektujemy już około 400 mieszkań nad samą Odrą we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej. Teraz czas na Szczecin. Jestem przekonany, że dzięki tej doskonałej lokalizacji i doświadczonemu zespołowi projektowemu powstanie projekt łączący funkcje społeczne, rewitalizacyjne i miastotwórcze. Cieszę się, że przywrócimy ten zapomniany i zaniedbany kawałek miasta jego mieszkańcom - przekonuje Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości.

Firma Fort Polska do zadania jakim jest zaprojektowanie szczecińskiego osiedla podchodzi jak do wyzwania, ale też szansy na wykorzystanie swojego doświadczenia.

- Przed wszystkim jest to bardzo złożony projekt ze względu na zabudowę historyczną, a także ze względu na teren inwestycji i bezpośrednie sąsiedztwo infrastruktury kolejowej. Przedsięwzięcie jest więc wyzwaniem, ale tego typu, w którym my mamy duże doświadczenie. Ze względu na obecną sytuację na rynku, projektów mieszkaniowych jest niestety mniej, dlatego też ta współpraca jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem - przyznaje Jakub Nowakowski, członek zarządu i dyrektor handlowy w Fort Polska

Ważnym aspektem prac projektowych jest fakt, że będą one realizowane w technologii BIM czyli Building Information Modeling. Jest to nowoczesna technologia modelowania informacji o budowli. Umożliwia ona koordynację pomiędzy wszystkimi uczestnikami inwestycji, na każdym etapie jej trwania, od początkowej koncepcji, przez projekt i budowę.

- Z naszego puntu widzenia BIM jest pewną filozofią dającą możliwość synergii i współpracy między poszczególnymi branżami projektowymi. Tworzymy i wykorzystujemy narzędzia, dzięki którym nie dublujemy prac w poszczególnych dziedzinach. To co wynika z architektury jest automatycznie implementowane w konstrukcji. To co wynika z instalacji jest automatycznie implementowane do architektury i do konstrukcji więc jest to pewnego rodzaju zharmonizowanie działań i wyników pracy poszczególnych branż. Ponadto wprowadzamy do modeli BIM parametry, które są istotne dla inwestora i automatyzują procesy, do których te modele później są wykorzystywane. Dzięki temu możemy szybko generować kluczowe informacje , oceniać w jakim kierunku rozwija się projekt pod względem ekonomicznym i przede wszystkim przyspieszać procesy realizacji inwestycji - dodaje Jakub Nowakowski

Zgodnie z wstępnymi założeniami, osiedle będzie składało się z 9 budynków z mieszkaniami na wynajem, a także z części rekreacyjno- usługowej.

Spółka PFR Nieruchomości jest odpowiedzialna za rozwój dwóch funduszy oferujących mieszkania w formule najmu instytucjonalnego – Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i posiada około 7,5 tysiąca mieszkań wybudowanych i w budowie w ponad 30 lokalizacjach w całej Polsce. Są to zarówno inwestycje w największych metropoliach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach średnich takich jak Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację ważnych projektów inwestycyjnych.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje