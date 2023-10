Rezerwacje spływają przez Booking, a dynamiczne ceny przypominają stawki w pobliskich hotelach. Za miesięczny pobyt w studio o powierzchni 22 mkw. trzeba zapłacić około 3,5 tys. zł. Nie ma rozliczania rachunków ani żadnej kaucji.

Od 26 października w Warszawie działa pierwsze poza Finlandią miejsce zakwaterowania Noli Studios.

Noli Mokotów oferuje gościom uproszczony proces zakwaterowania, nie ma także konieczności płacenia kaucji.

Rezerwacje składa się przez serwis Booking.com.

Są już pierwsi lokatorzy na pobyty roczne.

Noli Mokotów mieści się przy ul. Postępu 24 w Mokotowie.

W przestrzeniach wspólnych animowane są bezpłatne aktywności i wydarzenia dla gości.

Zakwaterowanie w Noli Studios oferuje udogodnienia i usługi hotelowe, łącząc je z zaletami długofalowego najmu mieszkania.

W Noli Mokotów można mieszkać z psem, kotem lub innym zwierzęciem domowym.

Fiński koncept deklaruje, że jego wejście na rynek zrewolucjonizuje warszawski rynek najmu.

To zupełnie nowa jakość w obszarze krótko- i długoterminowego zakwaterowania - mówi Marta Karteczka, Head of Operations, Serviced Living in Poland.

Oddanie do użytku pierwszego w Polsce budynku Noli Studios ma zakończyć niekorzystne, finansowe konsekwencje długofalowego najmu w świecie, który zmienia się z dnia na dzień.

Goście mogą podpisać umowę zależnie od długości zaplanowanego pobytu.

Umowa elastycznego pobytu jest ważna przez okres miesiąca, a jej przedłużenie zależne będzie jest decyzji gościa. Studio o powierzchni 22 mkw. kosztuje 3 tys. 500 zł miesięcznie.

Pobyt na krótki czas - taki jak kilka dni - można porównać do rezerwacji w hotelu. Ceny także są porównywalne.

Ale to nie wszystko.

Goście, którzy zdecydują się na pobyt w Noli Studios, będą mogli liczyć także na szereg usług towarzyszących - mówi Marta Karteczka.

Obłożenie nowego obiektu zmienia się dynamicznie, a goście pochodzą z różnych krajów.

Co chwilę dostajemy nowe rezerwacje. Zainteresowanie jest bardzo duże. Obłożenie jest zgodne z naszymi przewidywaniami, tak samo jak w innych porównywalnych obiektach - informuje dyrektor zarządzająca.

Noli ma dla gości bonusy w postaci animowanych przez hostów miejsca doświadczeń integracyjnych, a także nowych znajomości.

Noli Mokotów: przestrzeń do coworkingu. Fot. Noli Studios

Noli Mokotów: pierwsze takie miejsce w Warszawie

Noli Studios Mokotów leży przy ulicy Postępu 24 w Warszawie. W okolicy ma swoje siedziby wiele firm, a miejsce jest dobrze skomunikowane z resztą Warszawy. Bliskość biurowców i lotniska sprawia, że zarządzający obiektem liczą na zainteresowanie pracowników korporacji i osób przebywających w podróży.

Do wyboru będą mieli studia w 3 wielkościach: Standard, Medium i Large, które odpowiadają na potrzeby różnych osób. Także tych, które chciałyby dzielić studio z drugą osobą. Zakwaterowanie w Noli Studios będzie wygodne i szybkie. Niedostępna nigdzie indziej elastyczność w zakresie długości pobytu umożliwi dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego klienta - mówi Marta Karteczka, Head of Operations, Serviced Living in Poland.

Tak wygląda przykładowe mieszkanie w Noli Mokotów w Warszawie przy ul. Postępu 24

Noli Studios proponuje gościom wspólne aktywności i przestrzenie, w których można się poczuć się domowo.

Noli Studios: mieszkanie bez kaucji

Maksymalnie uproszczony proces zakwaterowania pozwala działać spontanicznie, bez konieczności planowania z wyprzedzeniem. Mieszkańcy Noli Mokotów nie muszą także dodatkowo płacić kaucji. Regulują tylko jednolitą, miesięczną stawkę wynikającą z umowy.

Zależy nam na tym, by nasi goście czuli się w Noli Studios jak u siebie - mówi Marta Karteczka.

Zaletą jest także możliwość szybkiej rezygnacji z mieszkania.

Dzięki temu możemy dostosować formę pobytu do zmian w życiu zawodowym lub osobistym naszych klientów - mówi dyrektor zarządzająca.

W budynku Noli Mokotów aż 580 mkw wspólnych przestrzeni zostało przeznaczonych do integracji z innymi gośćmi.

Wśród nich jest w pełni wyposażona kuchnia połączona z jadalnią, pomieszczenia coworkingowe i siłownia.

Noli Studios w Warszawie. Wspólna siłownia dla mieszkańców urządzona w Noli Mokotów

Do wspólnego relaksu służy taras na dachu i sala filmowa, w których goście mogą spędzać czas wolny.

Dzięki różnorodności miejsc i rozwiązań mieszkanie w Noli Studios ma być propozycją dla różnych grup gości:

absolwentów,

osób poszukujących możliwości rozwoju zawodowego,

specjalistów branżowych,

ekspertów, którzy często są w delegacji,

dla wszyskich tych, dla których podróżowanie jest sposobem na życie.

Noli Studios będzie również doskonałą alternatywą dla tradycyjnego wynajmu w przypadku nagłych, życiowych zmian.

Noli Studios w Warszawie: Taras dla mieszkańców Noli Mokotów

Noli Mokotów: mieszkanie dla pracujących

Filozofia fińskiego Noli Studios to wcielenie zasady, że ludzie potrzebują dziś czegoś innego, niż może im dać tradycyjny wynajem. Przestrzenie coworkingowe wspierają współpracę i budowanie relacji, ale pozwalają zachować prywatność gościom. To ważne dla osób pracujących w podróży.

Nowe modele zatrudnienia sprawiają, że rośnie liczba ludzi podróżujących pomiędzy miastami. Klienci szukają dziś niezobowiązujących umów na pobyt w miejscu zamieszkania, nowocześnie urządzonych pomieszczeń i możliwości doświadczania świata razem z innymi ludźmi.

Noli Mokotów odpowiada na te potrzeby. Miejsce oferuje prywatność a jednocześnie jest otwarte na potrzeby socjalne: pozwala budować społeczność i czuć się "jak u siebie w domu".

Wspólne przestrzenie sprzyjają spędzaniu czasu w towarzystwie i poznawaniu nowych ludzi. Monitoring i ochrona budynku zapewnią gościom poczucie bezpieczeństwa.

Noli Studios: duże przestrzenie wspólne sprzyjają nawiązywaniu relacji i budowaniu społeczności Noli Mokotów. Fot. Noli Studios

Noli Studios

Autorski koncept NREP zaprojektowany specjalnie dla młodych ludzi szukających mieszkań i dla turystów, łaknących kameralnej atmosfery i udogodnieniami hotelu. Nowoczesne i gotowe do zamieszkania studio mają w pakiecie obsługę, ale oferują prywatność.

NREP

zarządza jednym z największych europejskich funduszy nieruchomości i prowadzi platformę z ponad 8 milionami metrów kwadratowych w ośmiu krajach. Fundusz znany jest z elastycznego dostosowania się do tkanki miejskiej, w tym kilku wielkoskalowych inwestycji sąsiedzkich.

Pionier na rynku nieruchomości z holistycznym podejściem do zrównoważonego rozwoju podjął zobowiązanie do emisji dwutlenku węgla które jest jednym z najbardziej postępowych w branży. Jego celem jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2028 r.

NREP jest częścią Urban Partners, platformy dla ukształtowanej wokół rozwiązywania problemów miejskich.

