W Płocku trwa budowa pierwszego na Mazowszu bloku w którym zamieszkają tylko seniorzy. Inwestycja powstaje przy ulicy Sienkiewicza.

W Płocku, przy ulicy Sienkiewicza powstanie blok dla seniorów.

Powstanie 28 lokali.

Koszt realizacji inwestycji wyceniono na około 10 milionów złotych.

Płock wybuduje blok dla osób starszych. Mieszkania zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zaplanowano 28 - jedno i dwupokojowych mieszkań.

Jak podaje warszawa.tvp.pl, o lokale będą mogły starać się osoby po 60 roku życia. Największe szanse na mieszkanie mają osoby, które dotychczas zajmowały lokale należące do miasta, ale chcą je zamienić na mniejsze albo bardziej przyjazne.

Podczas rekrutacji istotne będzie także kryterium dochodowe. Joanna Lewandowska, kierownik referatu rozdysponowywania nieruchomości Urzędu Miasta Płocka w wypowiedzi dla serwisu informuje, że w gospodarstwie jednoosobowym będą to kwoty od 2380 do 6300, w dwuosobowym od 1700 do 4700, i 3 lub więcej osób, od 1400 do 3500.

Projekt przewiduje także realizację części wspólnych - świetlicy i ogródków - z których mieszkańcy będą mogli swobodnie korzystać.

Koszt realizacji inwestycji wyceniono na około 10 milionów złotych, z czego 7,5 mln udało się pozyskać ze środków BGK.

Inwestycja ma być oddana do użytkowania w 2024 roku.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje