W Polsce na koniec 2022 roku odnotowano ponad 15,6 mln mieszkań. To wzrost dostępnych lokali rok do roku o 1,4 proc. Łącznie powierzchnia użytkowa lokali liczyła 1 172,9 mln mkw. powierzchni.

Z końcem 2022 roku zasoby mieszkaniowe w Polsce liczyły ponad 15 mln. mieszkań.

W miastach zlokalizowanych było prawie 10,6 mln mieszkań.

Gospodarstwa rodzinne w Polsce zajmują średnio 75 mkw.

Na jedną osobę w Polsce przypada około 31 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania.

Mieszkania na obszarach wiejskich są średnio o ponad 32 mkw. większe niż w miastach.

W miastach na 1000 mieszkańców przypadało 470 mieszkań

W Polsce z roku na rok przybywa kolejnych mieszkań. GUS właśnie opublikował dane na temat zasobu mieszkaniowego w Polsce. Według stanu na 31 grudnia 2022 roku na terenie całego kraju liczył on ponad 15,6 mln mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 1 172,9 mln mkw. W całym ubiegłym roku w polskich miastach przybyło więc 215,7 tys. mieszkań. W porównaniu do końca 2021 roku mieszkań w Polsce było o 1,4 proc. więcej.

W miastach zlokalizowanych było prawie 10,6 mln mieszkań o powierzchni 684,3 mln mkw. i 37 mln izb. Na terenach wiejskich z kolei znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln mkw. i 22,7 mln izb. W miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4 proc.), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4 proc.).

W Polsce mieszka się coraz lepiej

GUS podaje, że w ubiegłym roku warunki mieszkaniowe w naszym kraju uległy poprawie - zwłaszcza jeśli chodzi o wielkość mieszkań. Analiza metrażu lokali, który użytkowały gospodarstwa rodzinne w Polsce, przedstawia ich bardzo zróżnicowaną sytuację. Powierzchnia ta waha się bowiem od kilkunastu do kilkuset metrów kwadratowych i przyjmuje średnią 75,3 mkw. na gospodarstwo rodzinne. To o około o 0,2 mkw. więcej w porównaniu z 2021 rokiem. W 2022 r. przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę zwiększyła się o 0,7 mkw. i wyniosła 31,1 mkw. - w miastach wzrosła z 29,8 mkw. do 30,4 mkw., a na wsi z 31,4 mkw. do 32 mkw.). Mieszkania na obszarach wiejskich były średnio aż o 32,6 mkw. większe niż w miastach - średnia powierzchnia mieszkania wyniosła odpowiednio: 97,4 i 64,8 mkw.).

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie wyniosła 3,83. Na obszarach wiejskich osiągnęła wartości 4,53 i była znacznie (o ponad 29 proc.) wyższa niż w miastach (3,51).

W Polsce 470 lokali przypada na 1000 mieszkańców

GUS podał, że w miastach na 1000 mieszkańców przypadało 470 mieszkań, podczas gdy na obszarach wiejskich było ich 328. Dysproporcje pomiędzy miastami i obszarami wiejskimi dotyczyły zaludnienia mieszkań. Na 100 mieszkań w miastach przypadało przeciętnie 213 osób, zaś na obszarach wiejskich 305, przy średniej dla Polski 242. Średni wskaźnik zaludnienia w przeliczeniu na jedną izbę wynosił 0,63 osoby, przy czym na obszarach wiejskich (0,67) był wyższy niż dla miast (0,61).

Na wsi mieszkania są mniej komfortowe do życia

W Polsce w 2022 r. utrzymywały się różnice pomiędzy miastem i wsią w wyposażeniu mieszkań. Mowa tu nie tylko o samym standardzie mieszkania, ale także o wyposażeniu w podstawowe instalacje sanitarno-techniczne. W miastach udział mieszkań wyposażonych w gaz sieciowy był wyższy niż na wsi o 40,9 p. proc., w łazienkę o 8,3 p. proc., w ustęp o 6,4 p. proc, a w wodociąg o 2,6 p. proc.

W ogólnym ujęciu standard mieszkania się poprawia. Na poprawę warunków mieszkaniowych ludności wskazują właśnie wysokie udziały mieszkań wyposażonych w instalacje sanitarno-techniczne ogółem. W wodociąg wyposażonych było 97,7 proc. mieszkań, w ustęp 95,2 proc., a w łazienkę 93,8 proc. Instalacja gazowa podłączona była natomiast w 58,6 proc. mieszkań.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl