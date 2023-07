Rada Miejska w Radlinie podjęła uchwałę w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM Śląsk Południe.

Jako pierwszy w Radlinie powstanie blok z trzydziestoma mieszkaniami.

Inwestycja realizowana w Radlinie przy ul. Wiosny Ludów zakłada budowę trzykondygnacyjnego i podpiwniczonego bloku z klatką schodową, dla 30 nowoczesnych mieszkań.

Mieszkania w SIM są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zaciągniecie i spłacanie kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania, są jednak w stanie regularnie płacić umiarkowanej wysokości czynsz.

SIM Śląsk Południe to Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, której celem jest realizacja non profit inwestycji społecznego budownictwa czynszowego na zasadach określonych w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Spółkę współtworzą gminy położone na obszarze województwa śląskiego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokalnych społeczności to najważniejsze zadanie SIM Śląsk Południe. Spółka jest odpowiedzialna za cały proces inwestycyjny i deweloperski, ale także w bezpośredniej współpracy z gminami podejmuje działania związane z naborem chętnych do najmu, a finalnie jest także podmiotem odpowiadającym za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi – mówi Ewa Kucypera, prezes SIM Śląsk Południe.

– W ramach realizowanych projektów SIM Śląsk Południe będzie oferować mieszkania na wynajem, jednak w odróżnieniu od tradycyjnego najmu proponujemy warunki zdecydowanie korzystniejsze od rynkowych, a przede wszystkim opcję dojścia do własności wynajmowanego lokalu – dodaje.

Istotna z punktu widzenia zarówno samej inwestycji, jak i przyszłych mieszkańców, jest jej realizacja w nowoczesnym systemie szkieletowo-modułowym. Znane i stosowane z sukcesem od wielu lat w krajach skandynawskich, USA czy Kanadzie technologie drewniane i modułowe pozwalają na szybką, efektywną ekonomicznie i ekologiczną budowę, uwzględniającą najwyższe standardy nowoczesnego budownictwa. Technologia zapewnia m.in. wyższą szczelność budynków, co oznacza niższe koszty ich ogrzewania, a w efekcie niższe koszty energii dla przyszłych mieszkańców.

Radlin potrzebował nowej oferty mieszkaniowej, która odpowiadałaby aktualnym potrzebom mieszkańców. Tym samym tworzymy ważne uzupełnienie obecnej oferty mieszkaniowej w mieście. Obok lokali miejskich, prywatnych czy spółdzielczych, pojawia się budownictwo w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – mówi Zbigniew Podleśny, zastępca burmistrza Radlina.

– Ostatnie bloki mieszkalne wybudowano tu na przełomie lat 80 i 90. Nowe budownictwo będzie przeznaczone dla tych, którzy właśnie w Radlinie chcą się osiedlać, zakładać rodziny, pracować i budować swoją przyszłość. Dzięki podjętej uchwale już wkrótce będziemy mogli zaprosić ich do nowych, ekologicznych i odpowiadających aktualnym standardom mieszkań – dodaje wiceburmistrz.

