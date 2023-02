W styczniu 2023 roku we wszystkich badanych miastach ceny nominalne wzrosły rdr, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym - podał Otodom. Nowe mieszkania najszybciej drożały w Katowicach, Lublinie i Szczecinie, a używane - w Gorzowie Wielkopolskim.

Ceny mieszkań w Polsce rosną.

Największą dynamikę wzrostu cen zauważono w Katowicach, Lublinie i Szczecinie, Kielcach i Białymstoku.

Sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym w 2022 r. w siedmiu największych miastach w Polsce wyniosła 40,9 tys. mieszkań, czyli o 38 proc. mniej niż przed rokiem.

Sprzedaż mieszkań była o 22 proc. mniejsza niż nowe wprowadzenia i wyraźnie maleje liczba wprowadzanych do sprzedaży lokali.

W styczniu br. największą dynamikę cen ofertowych w serwisie zauważono w Katowicach, gdzie stawki na rynku pierwotnym wzrosły rok do roku aż o 14,5 proc. jak dalej informuje portal otodom.pl. Średni koszt ceny mieszkania oscylował w granicach 10,6 tys. zł za mkw.

- Tak znacząca zmiana to efekt wprowadzenia do sprzedaży dużej i relatywnie drogiej inwestycji przy dość ograniczonej puli mieszkań dostępnych do zakupu - zastrzegają analitycy Otodom.

- Niewiele wolniej ceny ofertowe rosły w Lublinie i Szczecinie, Kielcach i Białymstoku, gdzie z uwagi na relatywnie ograniczoną ofertę mieszkaniową, przy okazji również nowych wprowadzeń miasta te mogą być bardziej podatne na wahania cen. W największych aglomeracjach dynamika wyhamowała, choć w Warszawie i Wrocławiu kilkunastoprocentowe wzrosty cen w ofertach mogą sugerować, że to klienci zapłacą za rosnące koszty budowy - napisano w komunikacie prasowym Otodom.

Wyjaśniono, że sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym w 2022 r. w siedmiu największych miastach w Polsce wyniosła 40,9 tys. mieszkań, czyli o 38 proc. mniej niż przed rokiem. Ponadto, sprzedaż mieszkań była o 22 proc. mniejsza niż nowe wprowadzenia i wyraźnie maleje liczba wprowadzanych do sprzedaży lokali.

Spadek podaży nowych mieszkań i lekka zmiana jej struktury na rzecz budynków w lepszych lokalizacjach bliżej centrów miast, gdzie cena za metr kwadratowy jest wyższa, ale i większa liczba klientów gotówkowych, to powody dla których ceny nadal idą w górę - zaznaczają analitycy Otodom.

Cytowana w komunikacie, Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom wyjaśnia, że wśród największych aglomeracji jedynie Kraków i Gdańsk wyraźnie odstają pod względem dynamiki.

- Wzrosty na poziomie niecałych 5 proc. można uznać za umiarkowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjał turystyczny tych lokalizacji. Zaskakiwać może natomiast symboliczny – pomimo intensywnej migracji osób z Ukrainy – wzrost cen nowych mieszkań w Rzeszowie. Średnie ceny na rynku pierwotnym pozostają tu nadal względnie niskie (7,9 tys. zł za mkw) - podaje ekspertka.

Z kolei na rynku wtórnym dwucyfrowe wzrosty cen to rzadkość. Z danych Otodom wynika, że na szesnastu z osiemnastu analizowanych rynków dynamika cen jest wyraźnie niższa - w Lublinie, Toruniu czy Olsztynie to ledwie nieco ponad 3 proc. rok do roku.

- To może wskazywać, że rynek wtórny jest bardziej wrażliwy na wzrosty kosztów kredytowania zakupu nieruchomości - dodała Karolina Klimaszewska.

Otodom ocenia, że na trwające niemałe wzrosty cen ofertowych na rynku mieszkaniowym warto jednak nałożyć czynnik inflacyjny. GUS nie wlicza cen mieszkań do koszyka inflacyjnego, ale w warunkach wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych kilku, a nawet kilkunastoprocentowe wzrosty cen lokali mieszkalnych oznaczają, że w ujęciu realnym ich rynkowa wartość nie rośnie, a maleje.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje