Projekt Izera Park Świeradów nawiązuje do tradycyjnych elementów architektury regionu, łącząc naturalny granit, świerkowe deski i ciepły beż.

To projekt dla klientów, którzy cenią funkcjonalność, estetykę i najwyższą jakość wykonania. ERBUD jest właściwym wyborem, aby im to zapewnić. Naszym priorytetem od zawsze jest realizacja projektów na wysokim poziomie, bez niepotrzebnych kompromisów i dróg na skróty. To doceniają inwestorzy, szczególnie wtedy, kiedy, tak, jak teraz, rynek jest trudny i trzeba zaoferować klientom końcowym coś, co wyróżni daną inwestycję wśród konkurencji - podkreśla Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD-u. ​