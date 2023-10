Na kupionej przez Ciril działce przy ul. Przyokopowej w Warszawie stanie apartamentowiec. - To jedna z ostatnich takich transakcji na Woli - przyznaje Michał Różycki, dyrektor sektora living w Greenfields, firmie odpowiedzialnej za transakcję.

Przy ul. Przyokopowej na warszawskiej Woli - należąca do belgijskiej grupy Democo - spółka Ciril wybuduje kameralny apartamentowiec z 51 mieszkaniami.

Najnowszą transakcją na warszawskim rynku mieszkaniowym, w którą zaangażowana była firma Greenfields, jest zakup przez belgijskiego dewelopera gruntu o powierzchni 2,5 tys. mkw. na Woli. Przy ul. Przyokopowej - należąca grupy Democo - spółka Ciril wybuduje kameralny apartamentowiec z 51 mieszkaniami.

Warszawa kopalnią brownfieldów

Na zakupionej przez Ciril działce stoją niewielkie budynki magazynowe.

- To tereny poprzemysłowej Woli, gdzie dominują grunty typu brownfield. W tym przypadku na działce przez lata zlokalizowane były niewielkie zabudowania, wykorzystywane w przeszłości przez drobny biznes - tłumaczy Michał Różycki, dyrektor pionu nieruchomości gruntowych sektora living w Greenfields.

Jak wskazuje ekspert, zakup działki przy ul. Przyokopowej pod zabudowę wielorodzinną był jedną z ostatnich takich transakcji na Woli. Podobnych działek w Warszawie brakuje.

- Przyglądamy się wszystkim gruntom, które mają potencjał mieszkaniowy. Pracujemy obecnie nad kilkoma dużymi terenami poprzemysłowymi, które zamierzamy „uzbroić” w uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Ich łączny potencjał wynosi ok. 200 tys. mkw. PUM-u. Jednak to wymaga co najmniej dwóch lat pracy - zapowiada Michał Różycki.

Przez 18 lat działalności firma Greenfields była zaangażowana w kilkanaście transakcji zlokalizowanych na Woli. W sąsiedztwie nieruchomości Ciril współpracowała m.in. ze spółką Yareal przy zakupie działki przy ul. Przyokopowej 7 oraz z firmą Mostostal przy pozyskiwaniu nieruchomości przy ul. Przyokopowej 43. Z jej udziałem także francuski deweloper BI-Polska nabył parcelę przy ul. Jaktorowskiej 3/5.

Ciasno robi się nie tylko w Warszawie

Jednocześnie Greenfields wciąż intensywnie szuka działek w centralnych dzielnicach Warszawy i kilka ma już na oku, ale będą to głównie parcele pod kameralne projekty, nieco mniejsze od budynku planowego przez firmę Ciril przy ul. Przyokopowej.

- Ciasno robi się nie tylko w Warszawie. W ogóle w dużych miastach - oprócz Poznania i Łodzi - brakuje działek mieszkaniowych. Od wielu lat samorząd stara się ograniczyć zjawisko rozlewania się zabudowy na przedmieścia. Nie godzi się również na dogęszczanie zabudowy w dzielnicach zlokalizowanych bliżej centrum. Niestety efekt tych działań jest taki, że cena za metr kwadratowy w Warszawie wynosi obecnie 16 tys. zł, a w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy dojdzie pewnie do 20 tys. zł - wylicza Michał Różycki.

Jest to poziom nieosiągalny dla większości młodych ludzi. Niewiele też pomaga kredyt 2 proc.

- Mieszkania kwalifikujące się do tego programu można znaleźć głównie na obrzeżach Warszawy - na dalekiej Białołęce, Włochach czy Ursusie. Generalnie, ze względu na limity przewidziane w programie bezpieczny kredyt 2 proc., to nie jest propozycja dla dużych miast - ocenia Michał Różycki.

Nie ma przetargów na grunty

Bolączką dużych miast jest wyłączenie z obrotu gruntów państwowych. Jak podkreśla Michał Różycki, oprócz pojedynczych licytacji organizowanych przez Pocztę Polską, praktycznie nie ma żadnych przetargów ogłaszanych przez spółki państwowe, takie jak: Agencja Mienia Wojskowego czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników (dawna Agencja Nieruchomości Rolnych). Tymczasem absolutnie kluczowe jest uwolnienie tych gruntów pod zabudowę deweloperską, zwłaszcza że przed 2015 r. przetargi ogłaszane były regularnie.

- W Krajowym Zasobie Nieruchomości jest mnóstwo gruntów zamrożonych m.in. na program Mieszkanie Plus, który okazał się klapą. Dzisiaj powinny one natychmiast trafić na rynek, żeby deweloperzy mogli na nich budować. To jest szansa na wyhamowanie trendu wzrostowego cen mieszkań, bo na spadki nie ma co liczyć - prognozuje - Michał Różycki, dyrektor pionu nieruchomości gruntowych sektora living w Greenfields.

