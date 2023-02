Rynek nieruchomości w woj. mazowieckim należy do najbardziej aktywnych w Polsce. Nie brakuje chętnych do zamieszkania nie tylko w stolicy, ale także w mniejszych miastach regionu: w Radomiu, Płocku, Ostrołęce czy Siedlcach.

W 2022 roku w województwie mazowieckim rozpoczęto budowę 36 564 tysięcy mieszkań - podał GUS.

Według GUS, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w 2022 roku w województwie mazowieckim wyniosła 89,4 mkw.

W styczniu 2023 roku w woj. mazowieckim roku rozpoczęto budowę 2 297 mieszkań.

Rynek mieszkaniowy w Siedlcach, Ostrołęce, Płocku, Radomiu - sprawdzamy ceny i liczbę budowanych mieszkań.

Rynek nieruchomości w województwie mazowieckim, podobnie jak w całej Polsce, w 2022 roku wszedł w okres perturbacji. Przyszedł czas na cięcia, zmianę strategii deweloperów i redukcję nowych inwestycji.

Z danych GUS wynika, że w 2022 roku w Polsce rozpoczęto budowę 200 tys. 288 mieszkań. To aż o 28 proc. mniej niż rok wcześniej. Dla kupujących oznacza to w przyszłości mniejszy wybór lokali i potencjalne ryzyko wzrostu cen mieszkań.

Zdaniem ekspertów, hamowanie rocznych statystyk nowych budów jest odpowiedzią deweloperów na załamanie rzędu blisko 40 proc. kontraktacji nowych lokali rok do roku, po serii podwyżek stóp procentowych. Tego typu reakcja jest naturalnym odruchem deweloperów dążących do zrównoważenia rynku.

Mniej nowych mieszkań w całym województwie

Ogólnopolskie statystyki dotyczące budowy nowych mieszkań i skala spowolnienia różnią się w zależności od województwa. Z danych GUS wynika, że w niektórych regionach kraju spadek aktywności jest jedynie kilkuprocentowy. Z kolei w innych województwach sięga nawet 40 proc. Jak wygląda to w woj. mazowieckim? Z danych GUS wynika, że od stycznia do grudnia 2022 r. oddano tam do użytkowania 43 067 mieszkań, tj. o 1318 (3 proc.) mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Najwięcej mieszkań zostało oddanych do użytkowania w Warszawie (15 384), a w dalszej kolejności w powiatach wołomińskim (3120) i piaseczyńskim (2961), a najmniej w powiatach żuromińskim (51), lipskim (110) i zwoleńskim (116).

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w 2022 roku w województwie mazowieckim wyniosła 89,4 mkw. i była mniejsza o 1,8 mkw. niż rok wcześniej. Największe mieszkania przekazano do użytkowania w powiatach siedleckim (153,5 mkw. ), ostrołęckim (142,7 mkw. ) i żuromińskim (138,4 mkw.). Najmniejsze powstały w Płocku (62,6 mkw.), Warszawie (63 mkw.) i Siedlcach (65,4 mkw.).

W 2022 roku w województwie mazowieckim rozpoczęto budowę 36 564 tysięcy mieszkań. To blisko dwukrotnie wyższy wynik niż w woj. pomorskim, dolnośląskim, małopolskim czy wielkopolskim, gdzie statystyki oscylują na podobnym poziomie sięgającym około 20 tys. lokali.

Mniej pozwoleń na budowę

Dodatkowo, w grudniu 2022 roku liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w woj. mazowieckim, wyniosła 4 202. Oznacza to, że liczba pozwoleń była mniejsza o 2508 (37,4 proc.) niż rok wcześniej i o 1 023 (32,2 proc.) większa niż w poprzednim miesiącu.

Wśród ogółu mieszkań 82,6 proc. stanowiły mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, a 16,9 proc. lokale budowane przez inwestorów indywidualne.

W styczniu 2023 roku rozpoczęto budowę 2 297 mieszkań, co oznacza spadek o 748 (24,6 proc.) w skali roku i o 48 (2 proc.) w skali miesiąca.

Jak przedstawia się sytuacja w wybranych miastach woj. mazowieckiego? Sprawdzamy.

Siedlce potrzebują mieszkań

Siedlce, miasto położone we wschodniej części województwa mazowieckiego. pod względem liczby mieszkańców zajmuje czwarte miejsce w regionie. Według danych GUS z grudnia 2021 roku Siedlce liczyły około 76 tys. mieszkańców. Liczba ludności w mieście w ostatnich latach sukcesywnie się zwiększa, co może wpływać na wzrost zapotrzebowania na nieruchomości mieszkaniowe.

Warto zaznaczyć, że liczba mieszkań oddawanych do użytkowania w Siedlcach w ubiegłych latach, na tle całego regionu, była dość wysoka. Z danych GUS wynika, że w 2022 roku w mieście oddano do użytkowania 644 mieszkania, z czego 90,5 proc. stanowiły lokale od deweloperów, a 9,5 od inwestorów indywidualnych. W ogólnym ujęciu liczba nowych mieszkań w analizowanym okresie wzrosła o 43,1 proc. w porównaniu do roku 2021.

Znacznie spadła natomiast liczba nowych inwestycji. W 2022 roku w Siedlcach rozpoczęto budowę 399 lokali, to o około 70,4 proc. mniej niż w roku poprzednim. Wśród nowych projektów 77,2 proc. stanowi budownictwo na sprzedaż lub wynajem, 10,3 proc. to realizacje indywidualne i 12,5 proc. pozostałe formy budownictwa.

Średnia cena mieszkania w IV kw. 2022 roku w Siedlcach wynosiła 6 842 zł za mkw., to o około 24 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Analizując powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych będących przedmiotem obrotu na rynku siedleckim, można zaobserwować, że najwięcej transakcji notowanych jest odnośnie mieszkań w w przedziale od 50 do 75 mkw. powierzchni użytkowej. Drugie miejsce pod względem popularności powierzchni zajmują z kolei lokale w przedziale 35 - 50 mkw. Rynek siedlecki nie różni się w tym zakresie od pozostałych regionów kraju, gdzie najczęściej przedmiotem transakcji są lokale 2- i 3-pokojowe.

W Radomiu mniej mieszkań, ale więcej pozwoleń na budowę

Także w liczącym ok. 200 tys. mieszkańców Radomiu liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku spadła o około 7,5 proc. W tym czasie, w Radomiu przekazano 992 lokale z czego 74,6 proc. stanowiły mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, 24,3 proc. lokale jednorodzinne i 1,1 proc. z pozostałych formy budownictwa.

Z danych GUS wynika ponadto, że w całym 2022 roku w Radomiu wydano 1 577 pozwoleń na budowę nowych mieszkań. To o około 12,8 proc więcej niż w roku 2021. Rozpoczęto natomiast realizację 900 lokali z czego 66,4 proc stanowią mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, 18 proc. budownictwo indywidualne i 15,6 pozostałe formy budownictwa.

Ceny mieszkań w Radomiu od kilku kwartałów idą mocno w górę. W ciągu 2022 roku - wzrosły o przeszło 20 procent. O własne mieszkanie w mieście jest coraz trudniej, m.in. przez galopująca inflację i wysokie stopy procentowe. Z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io wynika, że średnie ofertowe ceny mieszkań w Radomiu w ogłoszeniach internetowych oscylują w granicach 6 691 zł za mkw.

Rekordowa liczba pozwoleń na budowę w Płocku

Płock to kolejne większe miasto województwa mazowieckiego. Zgodnie z opublikowanymi przez GUS danymi, stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w mieście na koniec 2021 roku 116 962 osoby.

W 2022 roku na płocki rynek trafiło 419 nowych mieszkań, z czego 71,6 stanowiły mieszkania od deweloperów przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, 13,4 lokale wybudowane przez inwestorów indywidualnych i 15 proc. z pozostałych form budownictwa. Liczba nowych realizacji w porównaniu od roku ubiegłego według danych GUS spadła w mieście o 26,2 proc. Aktualnie najwięcej mieszkań na sprzedaż w Płocku znajduje się w okolicach centrum, np. przy ul. Kolegialnej - przy pl. Obrońców Warszawy, przy ul. Padlewskiego czy w okolicach al. Jachowicza.

Z danych GUS wynika ponadto, że w całym 2022 roku w Płocku wydano rekordową liczbę pozwoleń na budowę. Mowa o 891wnioskach rozpatrzonych pozytywnie. To niemal 80 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W Płocku w ubiegłym roku rozpoczęto budowę 247 nowych mieszkań, z czego 83,8 proc przygotowują deweloperzy i 16,2 inwestorzy indywidualni.

Podobnie jak w reszcie miast w województwie ceny mieszkań w Płocku sukcesywnie rosną. W II kw. 2022 roku za mieszkaniu w Płocku trzeba było zapłacić o około 5 517 tys. za mkw., to o ponad 17 proc więcej rok do roku. Najtańsze mieszkania dwupokojowe znajdziemy na osiedlach Dworcowa, Kochanowskiego i Kolegialna, gdzie za metraż od 38 m kw. do 46 m kw. zmieścimy się w kwocie około 200 tys. zł w górę. Większe lokum - 50 i więcej mkw. na osiedlu Kochanowskiego i Kolegialnej - kupimy w kwocie ok. 250 tys. zł.

Więcej przekazanych mieszkań w Ostrołęce

W 2022 roku w liczącej ok. 50 tys. mieszkańców Ostrołęce do użytkowania oddano 407 nowych lokali. To o 9,1 proc. więcej niż w roku 2021. Z całej puli nowych mieszkań około 90,7 proc. stanowią lokale na sprzedaż lub wynajem, a 9,3 proc. to projekty realizowane przez inwestorów indywidualnych.

Rekordowy spadek odnotowano natomiast w przypadku pozwoleń na budowę. W 2022 roku w Ostrołęce wydano jedynie 61 pozytywnych decyzji, to o około 90,6 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja w najbliższych kwartałach nie ulegnie poprawie, bowiem w 2022 roku rozpoczęto budowę jedynie 115 lokali, z czego 79,1 proc. to mieszkania na sprzedaż lub wynajem, a 20,9 lokale realizowane indywidualnie.

W Ostrołęce w II kw. 2022 roku za mkw. mieszkania trzeba było zapłacić około 5144 zł. To o około 15,8 proc. więcej w analogicznym okresie z roku ubiegłego

