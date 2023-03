Koncept Zakolovers tworzy w Zakopanem rekreacyjną osadę premium - Cyrhla Villas. Inwestycja ma być ukłonem dla podhalańskiej sztuki, architektury i lokalnej przyrody. I etap Cyrhla Villas zostanie oddany w 3. kw. 2023 roku.

Koncept Zakolovers tworzy w Zakopanem, na malowniczej, widokowej działce położonej w spacerowej odległości od kluczowych szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego rodzinną, rekreacyjną osadę premium - Cyrhla Villas.

Inwestycja ma być ukłonem dla podhalańskiej sztuki, architektury i lokalnej przyrody.

Jej ideą jest połączenie nowoczesnego budownictwa w duchu inteligentnych, proekologicznych rozwiązań z unikalnym, podhalańskim designem, za którym stoją lokalni artyści i rzemieślnicy.

Docelowo, osada Cyrhla Villas, ma być rodzinnym, całorocznym miejscem wypoczynku, pełnym atrakcji pielęgnujących kulturę podhalańską, z jednoczesnym poszanowaniem dla tatrzańskiego ekosystemu.

Pierwszy etap Cyrhla Villas zostanie oddany w 3. kwartale 2023 roku.

Twórcy Cyrhla Villas podkreślają, że nie jest to kolejna inwestycja skierowana do osób poszukujących atrakcyjnych nieruchomości w turystycznych lokalizacjach, ale przemyślany, rodzinny koncept mający stanowić hołd dla podhalańskiej kultury, natury oraz sztuki.

- Cyrhla Villas to mój “projekt życia” oparty na wieloletniej obserwacji lokalnego rynku nieruchomości, starannym poszukiwaniu malowniczej lokalizacji z dala od turystycznego zgiełku i w końcu, na moim osobistym uwielbieniu do kultury Podhala. Dlatego, realizując tę inwestycję, traktuję ją tak, jakbym tworzył tu własny, wymarzony dom. Chcę, by było to rodzinne, komfortowe miejsce wypoczynku kategorii premium - gdzie będziemy poprzez zabawę i szereg atrakcji zachęcać do odkrywania unikalnej, podhalańskiej kultury i przyrody. Z drugiej strony zależało mi również na tym, by inwestycja była oparta na nowoczesnych rozwiązaniach budowlano-architektonicznych, zgodnych z ideą eco-thinking, co przełoży się m.in. na optymalizację kosztów jej utrzymania i jej “symbiozę” z otoczeniem - mówi Adam Michańków, twórca konceptu Zakolovers realizującego inwestycję Cyrhla Villas.

Działka z dala od miejskiego zgiełku

Cyrhla Villas powstaje w Toporowej Cyrhli - usytuowanej na 992 m.n.p.m., najwyższej części Zakopanego, słynącej dawniej z pól krokusowych, a obecnie z czystego powietrza i pięknych widoków. Atuty tej lokalizacji to z jednej strony kameralne miejsce, z dala od zgiełku najbardziej obleganych atrakcji Zakopanego.

Cyrhla Villas powstaje w Toporowej Cyrhli. fot. mat. pras.

Z drugiej - to idealna baza wypadowa do górskich wędrówek. Z tej części Zakopanego swój początek mają dwa szlaki turystyczne: czerwony - przez Psią Trawkę, Waksmundzką Polanę i Wodogrzmoty Mickiewicza do Morskiego Oka oraz zielony - przez Wielki Kopieniec i Dolinę Olczyską do Jaszczurówki.

Poza bliskością Tatrzańskiego Parku Narodowego i szlaków górskich, działkę na której powstają Cyrhla Villas wyróżnia dostęp do lasu i potoku oraz widok na Giewont, Kasprowy Wierch i Tatry Wysokie. To właśnie tutaj, na powierzchni ponad 20.000 mkw., budowane są 54 luksusowe apartamenty zlokalizowane w 12 stylowych willach.

Powstaną 54 apartamenty. fot. mat. pras.

Energooszczędny resort w duchu eko

Inwestycja jest realizowana w duchu eco-thinking, z myślą o otaczającej przyrodzie i zamieszkujących góry zwierzętach. W Cyrhla Villas zostaną wdrożone rozwiązania minimalizujące zużycie energii i marnotrawstwo.

- W procesie budowlanym wdrażamy szereg rozwiązań, których celem jest zmniejszenie kosztów użytkowania budynków oraz terenu zielonego. W tym celu wyposażamy resort m.in. w perlatory, ekospłuczki, systemy sterowania światłem, energooszczędne elementy wyposażenia kuchni czy gruntowe pompy ciepła zasilane fotowoltaiką - komentuje Adam Michańków.

Podhalański sznyt w nowoczesnym wydaniu

Do wspólnego projektowania resortu Cyrhla Villas zaproszono nagradzaną na światowych konkursach Pracownię Architektoniczną Modelina oraz pochodzącego z Toporowej Cyrhli architekta Stanisława Topora. Powstające w Cyrhla Villas budynki są inspirowane słynnymi, zakopiańskimi willami witkiewiczowskimi, bogatymi w detale i charakterystyczne elementy ozdobne. W projektach pojawiły się liczne wyględy, przysztychy i wględy, a całości dopełniły unowocześnione w formie ornamenty akcentujące konstrukcję. Aby, pomimo nowoczesnej architektury, cała przestrzeń emanowała kulturą Podhalańską, wnętrza wzbogacą autentyczne stare meble oraz wytwory lokalnych rzemieślników.

- Podczas tworzenia konceptu Cyrhla Villas zależało nam na stworzeniu miejsca, w którym inwestorzy i goście będą mogli odkryć piękno kultury Podhala. W tym celu współpracujemy z lokalnymi artystami, a także wspieramy młodych twórców z Liceum Sztuk Pięknych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Liczymy, że Cyrhla Villas będzie miejscem obcowania nie tylko z górską przyrodą, ale też z lokalną sztuką, dlatego chcemy na terenie resortu m.in. wystawiać prace podhalańskich artystów - tłumaczy Adam Michańków.

Rodzinne atrakcje z kulturą podhalańską w tle

Celem Zakolovers jest stworzenie klimatycznego miejsca dla rodzin z dziećmi, które zapewni zarówno rodzicom, jak i ich pociechom szereg aktywności i komfortowe warunki o każdej porze roku. W tym celu Goście będą mieli zapewnione usługi dodatkowe na życzenie, jak np. opiekę nad dziećmi czy wsparcie consierge, który spersonalizuje wyjazd i stworzy atrakcje szyte na miarę potrzeb całej rodziny. Dodatkowo w standardzie znajdzie się pełne “dziecięce” wyposażenie: łóżeczka, podgrzewacze, wanienki, nosidełka, przewijaki, krzesełka oraz kojce. Na dorosłych czeka z kolei m.in. odpoczynek na platformie do porannej jogi wśród drzew czy na placu do kalisteniki stworzonym z myślą o codziennym treningu.

Ideą twórców jest edukacja najmłodszych o pięknie kultury Podhala poprzez zabawę, jak również rozwijanie wrażliwości dzieci na piękno natury i dobro zwierząt. W tym celu w Cyrhla Villas powstaną domki wśród drzew, ekofarma, alpakarnia oraz miniarboretum z roślinnością charakterystyczną dla Podhala, gdzie zostaną zasadzone gatunki drzew, krzewów i bylin typowych dla tatrzańskiego ekosystemu. Na terenie osady będą również realizowane warsztaty i animacje, które pozwolą dzieciom na odkrywanie skarbów podhalańskiego dziedzictwa.

Budowa pierwszego etapu inwestycji – Cyrhla Villas I zakończy się w 3. kwartale 2023. Dostępne są apartamenty o powierzchni 110 mkw. z tarasami – 40 mkw. z ruską banią na każdym z nich.

