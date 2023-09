Biorąc pod uwagę prognozy stóp procentowych przedłużenie wakacji kredytowych jest uzasadnione na dwa kwartały 2024 - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wakacje kredytowe to rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich.

W ich ramach w 2023 r. można zawiesić spłatę maksymalnie 4 rat kredytu, po jednej racie w każdym z kwartałów.

- Biorąc pod uwagę, że stopy procentowe cały czas pozostają na dość wysokim poziomie, ale jest szansa, że obniżą się już w ciągu najbliższego roku - według aktualnych prognoz nawet w okolice 5 proc. - takie uzasadnienie byłoby w okresie dwóch kwartałów - wyjaśnił Paweł Borys, prezes PFR.

Dodał, że biorąc pod uwagę aktualne prognozy stóp wydaje się, że nie ma uzasadnienia do tego, aby wakacje kredytowe były dłuższe niż dwa kwartały przyszłego roku.

Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki informował, że decyzje ws. wakacji kredytowych zapadną do połowy września. Jak wówczas zaznaczył - jeżeli zostaną one wydłużone, to będzie on rekomendował wprowadzenie kryterium dochodowego.

