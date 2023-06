Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy dotychczasowe programy i patologie w budownictwie i mieszkalnictwie – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zmienić politykę mieszkaniową. To najważniejsze zadanie, jakie dostałem od premiera Morawieckiego – mówi w rozmowie z Nowym Przemysłem Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

W niespełna rok postawiliśmy budownictwo komunalne na nogi - mówi Waldemar Buda.

Obecnie na budynki komunalne przeznaczamy najwięcej środków finansowych w historii. Inwestycje ruszają w całej Polsce - zapewnia minister rozwoju i technologii.

Panie ministrze, resort rozwoju i technologii to instytucja, urząd, ale i ludzie, jego szef. Co – w autorskim ujęciu – w koncepcjach tego resortu wrzuciłby pan do skoroszytu „najważniejsze kontynuacje”, a co do przegródki „nowe, strategiczne koncepcje”?

Waldemar Buda: Rozpocząłem pracę w ministerstwie dwa miesiące po rosyjskiej agresji na Ukrainę. To wydarzenie zmieniło hierarchię działań mojego resortu. Dlatego w pierwszej kolejności zajęliśmy się dostępnością i kosztami energii dla przedsiębiorców. To było ogromne wyzwanie.

Buda: Zmienić politykę mieszkaniową. To najważniejsze zadanie, jakie dostałem od premiera Morawieckiego

Wprowadziliśmy maksymalne ceny energii elektrycznej dla małych i średnich firm, a tym samym zagwarantowaliśmy stabilność cen prądu i ciągłość pracy tych przedsiębiorstw.

Duże firmy jednak narzekają, że skoncentrowaliście się przede wszystkim na wsparciu MSP.

- Stworzyliśmy program wsparcia dla przedsiębiorstw z branż energochłonnych, skierowany głównie do dużych firm. Po dwóch turach pomocy, pracujemy teraz nad kolejnym mechanizmem wsparcia.

Pamiętajmy, że poruszamy się w ramach programów notyfikowanych przez Komisję Europejską i w pewnej skali finansowej. Do dyspozycji mamy ok. 5 mld zł.

A ze strategicznych, niedoraźnych zadań?

- Na pierwszym miejscu? Zmienić politykę mieszkaniową. To najważniejsze zadanie, jakie dostałem od premiera Morawieckiego.

Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy dotychczasowe programy i patologie w budownictwie i mieszkalnictwie – m.in. od warunków technicznych, przez wadliwą zabudowę, poprzez flipping w wynaturzonej formie, aż po pewne zabiegi deweloperów w rodzaju mikrokawalerek. Jednym słowem: wspieramy rozwój rynku mieszkaniowego, ale też porządkujemy rynek mieszkaniowy poprzez propozycję konkretnych rozwiązań.

W niespełna rok postawiliśmy budownictwo komunalne na nogi. Obecnie na budynki komunalne przeznaczamy najwięcej środków finansowych w historii. Inwestycje ruszają w całej Polsce. W tym roku wydaliśmy już ok. 900 mln zł (nasi poprzednicy 50-80 mln zł rocznie), a do końca roku wydamy w granicach 2,6 mld zł. Na naszych oczach tworzy się gigantyczny program prac komunalnych.

1 lipca br. wystartuje program Pierwsze Mieszkanie z bezpiecznym kredytem 2 proc. i oszczędnościowym Kontem Mieszkaniowym. Oba instrumenty mają wspomóc osoby do 45. roku życia, które są gotowe kupić pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny albo planują to zrobić w przyszłości. Program stanie się skuteczną odpowiedzią na problem wysokiego progu dostępu do kredytów hipotecznych.

Zmieniamy też przepisy dotyczące planowania przestrzennego – projekt ustawy przyjął już rząd i toczą się nad nim prace w parlamencie. Przypomnę również o likwidacji użytkowania wieczystego i całkowitym uwłaszczeniu. Likwidujemy też podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku pierwszego mieszkania. Przedstawiliśmy pakiet #StopPatodeweloperka - mówi Waldemar Buda.

Sądzę, że w średniookresowej perspektywie wiele naszych inicjatyw na rynku mieszkaniowym doprowadzi do poważnej redukcji luki mieszkaniowej, a jednocześnie zapewni, że interesy klienta w relacji z deweloperem będą zabezpieczone.

Więcej na WNP.pl

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl