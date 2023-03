Central House realizowany przez OKAM na warszawskim Mokotowie uzyskał pozwolenie na użytkowanie. To największy projekt mieszkaniowy OKAM obejmujący budowę 479 mieszkań w ramach jednego etapu. Inwestycja została zrealizowana w niewiele ponad 2 lata.

Warszawska inwestycja Central House od OKAM została już zakończona.

Trwa przekazywanie kluczy do mieszkań.

Jest to pierwsza inwestycja dewelopera, zrealizowana zgodnie z Nową Polityką Jakości firmy.

Osiedle jest wyposażone w eko-rozwiązania oraz liczne udogodnienia dla mieszkańców.

- Zakończyliśmy inwestycję na czas, zgodnie z planem. Jesteśmy przekonani, że będzie to przyjazne miejsce do komfortowego mieszkania i aktywnego życia na terenie Mokotowa - dzielnicy, której popularność nie słabnie i stale przykuwa uwagę klientów - podkreśla Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Na osiedle Central House składa się 479 mieszkań - z liczbą pokojów między 1-5, w metrażu pomiędzy 26 a 114 mkw. - usytuowanych na 9 kondygnacjach. Mieszkania wyposażone są w balkony, tarasy albo ogródki. Obiekt posiada 540 miejsc parkingowych w 2-poziomowym garażu podziemnym, 200 miejsc dla rowerów w garażu podziemnym oraz 38 miejsc dla jednośladów na poziomie parteru. Na terenie Central House przewidziano także punkty do zasilania pojazdów elektrycznych, miejsce do pielęgnacji aut oraz serwis rowerowy.

Central House dziedziniec. fot. mat. pras.

Central House to pierwszy projekt dewelopera, w którym nowoczesne udogodnienia dla mieszkańców i eko-rozwiązania zostały wprowadzone w całości zgodnie z tzw. Nową Polityką Jakości OKAM. Wśród rozwiązań pro-środowiskowych znalazły się m.in. zainstalowane na budynkach panele solarne, wypożyczalnia rowerów i pojazdów elektrycznych czy “inteligentne” stacje do ładowania urządzeń mobilnych na dziedzińcu. Ponadto każdy klient przy odbiorze kluczy otrzymuje do swojego lokalu oczyszczacz powietrza.

na dachu budynku powstanie taras dla mieszkańców. fot. mat. pras.

Poza tradycyjną zieloną przestrzenią na parterze, OKAM zrealizował taras na dachu, przeznaczony do relaksu, aktywności fizycznej czy spotkań z sąsiadami. To, co jest mocną stroną inwestycji to również lokal mieszkańca, na który składa się m.in. strefa fitness i sauna. Dla rodzin z dziećmi przewidziano zewnętrzny plac zabaw. Na terenie Central House przygotowana została także przestrzeń pod lokale handlowo-usługowe: restaurację czy sklep spożywczy, a także paczkomat.

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części warszawskiego Służewca Przemysłowego, przy ul. Domaniewskiej.

Budowa Central House rozpoczęła się na początku listopada 2020 r. Za koncepcję architektoniczną odpowiadała pracownia PRC Architekci, a generalnym wykonawcą był FineTech Construction.

W marcu br. wystartował proces odbioru kluczy do lokali. Deweloper OKAM ma w ofercie ostatnie mieszkania na sprzedaż.

