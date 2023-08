Na szczycie jednego z budynków osiedla Łan we Wrocławiu zawisła symboliczna wiecha. Generalny wykonawca rozpoczyna prace wykończeniowe elewacji i roboty instalacyjne. Ponad 170 mieszkań zostanie oddanych do użytkowania w I półroczu 2024.

Na placu budowy osiedla Łan we Wrocławiu zawisła tradycyjna wiecha.

Rozpoczął się proces wykończenia elewacji i prace instalacyjne.

Inwestorem projektu jest Polski Holding Nieruchomości.

W ramach osiedla Łan powstaną cztery budynki, w których zaplanowano 172 mieszkania.

Osiedle Łan to pierwsza inwestycja mieszkaniowa realizowana we Wrocławiu przez Polski Holding Nieruchomości. Jest zlokalizowane w północno - wschodniej części stolicy Dolnego Śląska, przy ulicy Zatorskiej w dzielnicy Zakrzów - Psie Pole. Generalny wykonawca osiedla Chemobudowa - Kraków z Grupy PHN właśnie zrealizował stan surowy, zwieńczony zawieszeniem symbolicznej wiechy na szczycie jednego z budynków mieszkalnych. Zakończenie budowy i przekazanie pierwszych mieszkań właścicielom planowane jest w I kwartale 2024 roku.

- To nasza pierwsza inwestycja mieszkaniowa we Wrocławiu. Obserwujemy tu duże i wciąż rosnące zainteresowanie międzynarodowych inwestorów, co przyciąga studentów i wykwalifikowanych pracowników chcących związać się z tym miejscem na dłużej - mówi Szczepan Barszczewski, wiceprezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Osiedle Łan składa się z czterech 4-kondygnacyjnych budynków, w których zaplanowano 172 mieszkania. Inwestor przewidział 153 miejsca parkingowe w garażach podziemnych, które znajdują się pod budynkami mieszkalnymi i wewnętrznym patio oraz 72 miejsca na samochody na zewnętrznych parkingach wokół osiedla. Generalny wykonawca po zakończeniu budowy stanu surowego kompleksu mieszkaniowego, który to etap trwał 10 miesięcy, rozpoczyna właśnie prace wykończeniowe elewacji, a także roboty instalacyjne.

- Prace budowlane na osiedlu Łan postępują zgodnie z harmonogramem. W ostatnich dniach zrealizowaliśmy prace konstrukcyjne, a budynki osiągnęły swoją docelową wysokość, dlatego też spotykamy się dzisiaj z okazji tzw. wiechy. Liczę, że kolejne etapy robót, przebiegną równie sprawnie i szybko, by dotrzymać terminu zakończenia prac i oddania budynku do użytkowania, które zaplanowaliśmy w I kwartale 2024 roku - mówi Andrzej Wyszyński, prezes zarządu Chemobudowa-Kraków.

W ofercie osiedla Łan przeważają lokale 2-pokojowe o metrażach 34-54 mkw. oraz 3-pokojowe o metrażach 47-69 mkw., przeznaczone dla rodzin z dziećmi. W inwestycji znajdują się również kawalerki. Wysokość lokali wynosi 2,60 m. Do dyspozycji mieszkańców są również komórki lokatorskie.

Do dyspozycji mieszkańców będzie zielone patio, dookoła którego zaplanowano plac zabaw dla dzieci, a także ciągi piesze. Dla części lokali znajdujących się na parterach budynków przewidziano ogródki. W inwestycji zaplanowano miejsca na lokale usługowe.

