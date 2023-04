Invest Komfort, zawiesił tradycyjną wiechę na inwestycji Małokacka w Gdyni. Budynek osiągnął już planowaną wysokość 10 pięter. W ramach projektu powstanie 99 mieszkań i atrakcyjna przestrzeń wspólna na dachu.

Projekt przygotowuje Invest Komfort.

Inwestor, poza ofertą 99 mieszkań, przygotowuje atrakcyjną przestrzeń wspólną na dachu, z widokiem na panoramę miasta i Zatokę Gdańską.

- Przygotowując się do realizacji nowej inwestycji, zawsze staramy się jak najbardziej wykorzystać potencjał lokalizacji. A ta w przypadku Małokackiej jest szczególna, a zarazem bardzo gdyńska. Mamy w bezpośrednim sąsiedztwie las, mamy bliskość Śródmieścia, mamy też widok na morze. Trzy najważniejsze elementy Gdyni na wyciągnięcie ręki. Chcieliśmy więc stworzyć tu miejsce, które pozwoli mieszkańcom codziennie czerpać energię z niezaprzeczalnych walorów nadmorskiego, zielonego miasta. Służyć temu ma m.in. przytulny taras na dachu. Zaprojektowaliśmy go jako przestrzeń do integracji i wypoczynku z gdyńską panoramą w tle - mówi arch. Michał Ciomek, wiceprezes zarządu Invest Komfort.

W ramach 10-piętrowej inwestycji, zaprojektowanej przez studio BJK Architekci, powstaje 99 mieszkań, które będą posiadać od 2 do 5 pokoi i metraż od 44 do 151 metrów kwadratowych.

- Ten budynek nie musi sobą nic udowadniać. Został zaprojektowany, by idealnie wtopić się w otoczenie i pobliską malowniczą skarpę. Jedną z inspiracji była znajdująca się z przodu inwestycji grupa drzew bukowych. Kolorystyka i faktura elewacji budynku w odcieniach satynowanej miedzi, z akcentami srebrnej szarości i drewna podkreśla urok buków o każdej porze roku. Na dachu został stworzony taras dla mieszkańców. To jedyna taka, w pełni funkcjonalna, przestrzeń w budynku mieszkalnym w Gdyni! Jeśli dodamy do tego pełną infrastrukturę wokół, możemy mówić o założeniu architektonicznym, które oddaje wszystkie potrzeby przyszłych mieszkańców - komentuje arch. Tomasz Janiszewski z pracowni BJK Architekci.

Realizacja wspomnianej, miedzianej i szlachetnej elewacji wymagała perfekcji w zakresie realizacji.

- Realizacja elewacji wentylowanych budynku jest dużym wyzwaniem dla inwestora. Każdy z elementów elewacji jest domierzany z geodezyjną dokładnością. Nawet kilkumilimetrowe niedokładności zaburzają harmonię i powodują spore komplikacje - tłumaczy Krzysztof Korda, kierownik budowy Invest Komfort.

Na liście przestrzeni projektowanych z myślą o przyszłych mieszkańcach znalazła się m.in. strefa fitness z przestrzenią cardio oraz do treningu personalnego, która będzie idealnym miejscem do odpoczynku i dbałości o dobrą kondycję na co dzień. Bezpieczeństwo zapewni recepcja z całodobową ochroną, wideodomofony oraz monitoring.

Zielona dzielnica i ochrona drzew

Aż 75 proc. dzielnicy Witomino zajmują lasy. Nowe osiedle Invest Komfort powstaje w otulinie drzew, jedną stroną wsparte na trawiastym wzgórzu, drugą natomiast skierowane na scenerię miasta. We współpracy z architektami, deweloper zaaranżuje dla mieszkańców Małokackiej atrakcyjną, zieloną przestrzeń wypoczynkową. Inwestor planuje zasadzić aż 15 390 roślin z 60 gatunków.

Na budynku zawisła tradycyjna wiecha. fot. mat. pras.

- Projekt zieleni przed budynkiem łączy mieszankę roślinności trawiastej, bylinowej i krzewów. Przy klubie fitness utworzono kameralny taras drewniany, dający odpoczynek w otoczeniu natury. W wydzielonych ogrodach, otoczonych żywopłotami z zimozielonych krzewów, mieszkańcy mają zapewnioną kameralną przestrzeń prywatną – wymienia arch. Małgorzata Sobótka ze Studia Krajobraz.

Otoczenie inwestycji zostanie także wzbogacone o obiekty małej architektury oraz stojaki na rowery zlokalizowane w otoczeniu różnorodnych gatunków roślin. Nie zabraknie też oprawy świetlnej, która wieczorami podkreśli bogatą zieleń w kameralnych strefach wypoczynkowych.

Warto dodać, że inwestor dużo uwagi poświęcił ochronie drzew od strony ulicy Małokackiej.

- Wymagało to od nas drobiazgowego zaplanowania budowy. W trosce o drzewa przy ulicy Małokackiej, fragment hali garażowej, poza obszarem budynku, zrealizowany został na sam koniec. Spowodowało to konieczność zablokowania na dwa miesiące wjazdów na teren budowy. Wszystkie materiały były wtedy transportowane żurawiem, wężami lub ręcznie – wspomina Arkadiusz Duski, kierownik projektu Invest Komfort.

Nietypowa wiecha

Kolejnym wyzwaniem realizacyjnym z pewnością była lokalizacja Małokackiej na leśnej skarpie. Wspólna praca oraz wieloletnie doświadczenie inwestora, architektów i inżynierów budowy pozwoliły znaleźć optymalne rozwiązania, tak by perfekcyjnie wkomponować budynek w zieloną przestrzeń.

O skali inwestycji Invest Komfortu i perfekcji w realizacji projektu mówią same liczby. Do zbrojeń wykorzystano ok 1 000 ton stali. Podczas wykopów na budowę wjeżdżało około 40 ciężarówek dziennie. Przy 10-godzinnym planie pracy oznacza to, że średnio co 7-8 minut na teren prac przybywała nowa ciężarówka. W szczytowym momencie realizacji na budowie pracowało aż 200 pracowników i 2 żurawie. Powierzchnia użytkowa inwestycji wynosi ponad 11 500 mkw. W ramach budynku zrealizowano 415 sztuk okien o łącznej powierzchni 1 560 mkw.

Obecnie pracownicy budowy realizują prace wykończeniowe, jak: instalacje, posadzki malarskie i izolacje.

Budowa gdyńskiego projektu Invest Komfort zakończy się w pierwszej połowie 2024 roku. Ceny mieszkań zaczynają się od 10 900 zł za mkw.

