Ich świat to kamienice, ale nie boją się nowych wyzwań. Lubią topowe lokalizacje jak Księży Młyn czy OFF Piotrkowska i chcą, by młodzi wrócili do centrum Łodzi. Uniqum tworzy mieszkania w architektonicznych perełkach i szykuje projekty deweloperskie.

Uniqum to firma, która do tej pory specjalizowała się w rewitalizacji łódzkich kamienic.

Uniqum tworzy ofertę w architektonicznych perełkach dla poszukujących mieszkań w samym centrum Łodzi.

Łódzka firma wystartowała z pierwszym projektem deweloperskim.

Rewitalizacja kamienic bywa niewdzięcznym przedsięwzięciem i mało który deweloper chce się podejmować tego typu inwestycji. Problemy prawne, formalne, infrastrukturalne, konstrukcyjne i oczywiście związane z ochroną zabytków – lista barier jest w tym przypadku wyjątkowo długa. Na szczęście, nie brakuje pasjonatów, którzy podejmują ryzyko i z powodzeniem przywracają do życia kolejne budynki.

Uniqum robi właśnie kolejny krok. Łódzka firma, która do tej pory zajmowała się – z pasji - rewitalizacją kamienic, buduje drugi filar działalności. Wystartowała właśnie z nowym projektem deweloperskim.

Filarem działalności Uniqum miały być łódzkie kamienice - ich zakup, kompleksowa rewitalizacja i sprzedaż mieszkań. Stało się inaczej...

Skala naszych projektów stopniowo rośnie. Powoli, bo nie zależy nam na szybkim tempie rozwoju. Jak wskazuje nazwa naszej spółki, chcemy realizować tylko projekty unikalne – mówi Fryderyk Bojdo, prezes zarządu Uniqum.

Inwestycje z pasji

W 2015 roku Fryderyk Bojdo, który w tamtym czasie pracował w globalnej firmie konsultingowej w Warszawie, poszukiwał wraz z narzeczoną architekta wnętrz.

- Zależało mi na oryginalnym projekcie wnętrza mieszkania w modernistycznej kamienicy z lat 30-tych ub. wieku. Na szczycie listy architektów, znalazła się łódzka pracownia MOOMOO Architects, więc spotkaliśmy się z jej założycielami. Tak poznałem Jakuba Majewskiego – obecnego wspólnika. Choć finalnie nie udało nam się porozumieć odnośnie projektu mieszkania, to zyskaliśmy znacznie więcej: pomysł na firmę – wspomina prezes Uniqum. Do spółki dołączyła Patrycja Bojdo, radca prawny specjalizujący się w sektorze nieruchomości.

- Odbyliśmy wtedy wiele rozmów, podczas których okazało się, że mamy podobne zainteresowania, wszyscy mieszkamy w łódzkich kamienicach i co więcej, mamy uzupełniające się kompetencje, które mogą doskonale się sprawdzić na rynku nieruchomości. Jako ostatni wspólnik dołączył mój tata, wnosząc do spółki kilkudziesięcioletnie doświadczenie w biznesie - także nieruchomościowym. Uznaliśmy wówczas, że mamy 100 proc. kompetencji potrzebnych do startu – mówi.

Aktualnie „na koncie" Uniqum znajdują się cztery zakończone i sprzedane inwestycje oraz dwie kolejne rozpoczęte rewitalizacje

Przyszli wspólnicy określili główny cel działalności. Filarem miały być łódzkie kamienice - ich zakup, kompleksowa rewitalizacja i sprzedaż mieszkań. W tamtym czasie remonty kamienic przez prywatnych inwestorów nie budziły najlepszych skojarzeń.

Pierwsze kamienice w portfolio

Plan wypalił. Kilka miesięcy później doszło do zakupu kamienicy przy ul. 6-go Sierpnia 37 przez spółkę o roboczej nazwie „6 sierpnia”, którą znacznie później zmieniono już na docelową nazwę: Uniqum.

Sfinansowaliśmy zakup nieruchomości i remont mieszkań przy pomocy wkładu własnego w wysokości raptem ok. 500 tys. zł i kredytu bankowego. Na początku planowaliśmy zakup wyłącznie jednej kamienicy, to miała być próba i możliwość sprawdzenia się - mówi Fryderyk Bojdo.

Inwestycyjnych okazji w ówczesnej Łodzi nie brakowało. Na rynek trafiały prawdziwe historyczne perełki architektoniczne w cenie nawet 800 zł/mkw PUM. Wszystkie jednak wymagały gruntownego remontu i trudnego procesu rewitalizacji.

Uniqum współpracuje na stałe z architektami, konstruktorami, konserwatorami a także rzemieślnikami, którzy są prawdziwymi artystami w swoim fachu. Przygotowują detale fasady, elementy stolarskie, mozaiki i inne ręcznie przygotowane elementy dla kamienic.

Te historyczne i unikalne budynki były i są nadal największym „konikiem” wszystkich wspólników Uniqum. Nic dziwnego, że wbrew pierwotnym zamierzeniom, grupa pasjonatów inwestowała dalej. I zawsze dodawała coś od siebie. Przykład? W debiutanckim projekcie powstało zielone patio - ogród wewnętrzny z kwitnącymi wiśniami kanzan, hortensjami i bluszczem ciągnącym się po ścianie – to novum na ówczesnym łódzkim rynku mieszkaniowym. Wspólnicy osobiście doglądali i dbali o zieleń a po kilku latach znowu dokonali pielęgnacji roślin, by dobrze się prezentowały przez kolejne lata.

Kilka lat minęło i okazało się, że po tej pierwszej transakcji i bardzo wymagającej przygodzie, udało nam się dokonać kolejnych pięciu inwestycji – mówi Fryderyk Bojdo.

– Biznes wciągnął nas tak mocno, że część z nas zrezygnowała z pracy na etacie, by poświęcić maksimum uwagi naszym wspólnym przedsięwzięciom. Powiększyliśmy nasz zespół, ściągnęliśmy najlepszych fachowców z obszaru renowacji zabytkowych budynków, wynajęliśmy biuro w budynku dawnej drukarni - dodaje.

Firma współpracuje na stałe z architektami, konstruktorami, konserwatorami a także rzemieślnikami, którzy są prawdziwymi artystami w swoim fachu. Przygotowują detale fasady, elementy stolarskie, mozaiki i inne ręcznie przygotowane elementy dla kamienic.

Aktualnie „na koncie” Uniqum znajdują się cztery zakończone i sprzedane inwestycje, dwie kolejne rozpoczęte rewitalizacje oraz zupełnie nowy projekt deweloperski na Księżym Młynie.

Kiedyś mieszkał tam Piłsudski, a dziś?

Dzisiaj w Łodzi trudno jest kupić dobrze zlokalizowaną kamienicę, ale nie oznacza to, że brakuje okazji. Dwa lata temu Uniqum upatrzyło sobie – tak, to najbardziej właściwe słowo – kamienicę przy ul. Pomorskiej 10. Nadgryziony zębem czasu budynek kryje w sobie wielką historię. To właśnie w nim mieszkał i potajemnie drukował dla PPS pismo Robotnik mało znany jeszcze wówczas Józef Piłsudski.

Bez zbędnej przesady można powiedzieć, że w tej kamienicy tworzyła się historia Polski – podkreśla Fryderyk Bojdo.

Po zakończeniu kompleksowego remontu, w budynku – oprócz mieszkań - powstanie także Izba Pamięci Józefa Piłsudskiego. – To wspólny sukces Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przy wsparciu Ministerstwa Kultury, oraz oczywiście nasz. Cieszymy się z tego, bo mamy poczucie, że robimy coś nadprogramowego i dobrego dla naszego miasta – Łodzi. Znów pokazujemy w naszej inwestycji coś unikalnego – wyjaśnił Fryderyk Bojdo.

Tak będzie prezentował się projekt na Księżym Młynie

Deweloperski projekt zaoferuje nowy styl życia

Inwestycja na Księżym Młynie dla wspólników była… zaskoczeniem. Działka przy ul. Tymienieckiego 17 otoczona zabytkową ceglaną zabudową, zapewnia widok na park niemal z każdego mieszkania, które powstanie tam w przyszłości. Takich perełek lokalizacyjnych jest w Łodzi już coraz mniej.

Mimo, że nie mieliśmy w planach wejścia w deweloperkę, bo nasz świat to kamienice, to właśnie ta konkretnie działka wyznaczyła nam dodatkowy kierunek rozwoju. W kategorii działek była absolutnie unikalna, po prostu musieliśmy to zrobić – przyznaje Fryderyk Bojdo.

Uniqum w naturalny sposób – m.in. dzięki obecności wspólnika, arch. Jakuba Majewskiego – w swoich projektach kładzie kluczowy nacisk na architekturę. W przypadku budynków historycznych oznacza to dbałość o detale, odtwarzanie balkonów, materiały adekwatne do epoki, ale zawsze przełamane nowoczesnością: np. grawerowane mosiężne tabliczki, złota winda czy szkliwione płytki w prześwicie zaprojektowane przez specjalistkę od historycznego detalu – Marię Nowakowską. W przypadku inwestycji przy ul. Tymienieckiego, Uniqum zaprosiło do współpracy arch. Tomasza Koniora, znanego ze spektakularnych realizacji m.in. w Katowicach: Akademii Muzycznej i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, siedziby firmy Press Glass w Konopiskach i będącej w budowie Filharmonii w czeskim Brnie.

- Zdecydowaliśmy się na projekt, który zaoferuje mieszkańcom najwyższy standard: architektonicznie wyjątkowy i nieco wbrew obecnym trendom na rynku mieszkaniowym. Planujemy bowiem mieszkania 2 i 3-stronne, duże przestrzenie, panoramiczne przeszklenia z widokiem na park, ogromne foyer oraz część wspólną z sauną i SPA, gdzie można odpocząć i spoglądać na stuletnie dęby, jesiony i klony – wylicza prezes Uniqum.

Tymienieckiego 17

Jak podkreśla, spółce zależy na tym, by młode pokolenie wróciło do centrum miasta.

– Widzimy już, że młodzi ludzie, np. profesjonaliści z branży IT, czy z branży kreatywnych chętnie kupują lub wynajmują mieszkania w naszych projektach – zapewnia. – W przypadku Tymienieckiego spodziewamy się klientów o ustabilizowanej pozycji zawodowej, chcących dalej mieszkać w Śródmieściu, ale poszukujących większego metrażu i wyższego standardu.

Uniqum inwestuje w projekt deweloperski na Księżym Młynie

Spółka kontynuuje prace nad projektem mieszkaniowym i spodziewa się otrzymać pozwolenie na budowę jesienią tego roku. Parterem UNIQUM w projekcie jest giełdowa spółka Internity S.A. – producent i dystrybutor wyposażenia luksusowych wnętrz.

Sąsiedztwo OFF Piotrkowska zobowiązuje

Choć harmonogram prac jest dość napięty, UNIQUM myśli już o kolejnych projektach, m.in. o kamienicy przy ul. Roosevelta 18 – oczywiście unikalnej, bo niejako „przyklejonej” do OFF Piotrkowska, czyli najbardziej gorącej lokalizacji w Łodzi.

W planach jest pozostawienie funkcji mieszkaniowych, ale będzie to oferta z wyższej półki. Według wstępnych założeń, w odnowionych murach znajdzie się również siłownia, sauna, SPA i jacuzzi na dachu z widokiem na jeden z najbardziej charakterystycznych łódzkich widoków – ulicę Roosevelta z ceglanym kościołem na jej końcu, a do tego przeszklone podwórze i dobrze przemyślany parking rowerowy.

- Planujemy możliwie najwyższy standard mieszkania w starej tkance – wyjaśnia inwestor nie ukrywając, że chce czerpać z wyjątkowego sąsiedztwa inwestycji OFF Piotrkowska.

Nie udajemy, że jesteśmy w tej lokalizacji przypadkiem, chylimy nisko głowę i jako łodzianie dziękujemy firmie OPG ten projekt. OFF Piotrkowska jest w Łodzi absolutnym magnesem i zjawiskiem nie do przecenienia. Ten „vibe” oddziaływuje na całe miasto - mówi Fryderyk Bojdo.

Uniqum wierzy w ten projekt tak mocno, że jeszcze w tym roku przeniesie do kamienicy własne biuro. Obecnie trwają jeszcze prace projektowe.

Spółce Uniqum zależy na tym, by młode pokolenie wróciło do centrum miasta.

Następna w kolejce inwestycja to budynek przy ul. Łąkowej 12, w dopiero odkrywanej przez innych deweloperów dzielnicy Łódź Polesie.

Niepozorna obecnie kamienica ma zyskać nowe życie według koncepcji tworzonej wspólnie z jedną z najlepszych łódzkich pracowni - APP DRAFT Architektura. Wyjątkowość tej inwestycji stanowi nie tylko sama rewitalizacja i rozbudowa budynku, ale jak zwykle nacisk na zieleń – stworzenie wewnętrznego parku z kilkudziesięcioletnimi drzewami , a także architektura. Chcemy zaskoczyć naszych klientów i szykujemy wraz z architektami niespodziankę związaną z fasadą budynku.

Firma prowadzi również rozmowy w sprawie zakupu działki w samym centrum miasta i na pewno nie będzie to ostatnie słowo Uniqum.

Rewitalizacja to nie wszystko. Uniqum wpisuje projekty w zielone otoczenie

Nie jesteśmy i nie chcemy być dużym deweloperem, to nie nasza droga. Zamierzamy dalej koncentrować się tylko na śródmiejskich lokalizacjach Łodzi: kamienicach i kameralnych projektach deweloperskich. Takich, które od początku powodują drżenie naszych serc, a potem stanowią powód do dumy – mówi Fryderyk Bojdo.

– Chcemy mieć swój pozytywny wkład w tkankę architektoniczną i urbanistyczną miasta, w którym żyjemy. I to nie jest slogan, my po prostu tym żyjemy na co dzień i mam nadzieję, że najlepsze projekty są jeszcze przed nami - podsumowuje.

Uniqum stawia na rewitalizację łódzkich kamienic.

